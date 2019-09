Dejan de pagar póliza de seguro por la presa Palo Redondo

Síguenos en Facebook

Preocupante. El representante del gremio empresarial en el Consejo de Desarrollo del Proyecto Especial Chavimochic (Pech), Alfonso Medrano, informó ayer que se le ha cursado un documento mediante el cual la empresa Odebrecht, que estuvo encargada de las obras de la III Etapa, informó que dejará de pagar la póliza de seguro para afrontar cualquier contingencia en la presa Palo Redondo.

Medrano sostiene que esto es sumamente riesgoso y merece una rápida reacción por parte del Gobierno Regional de La Libertad, toda vez que ante cualquier eventualidad que se presente en la presa Palo Redondo, no habrá forma de afrontarla.

“MALTRATADOS”

“Como la empresa Odebrecht está siendo maltratada permanentemente, nos han cursado un documento en el que dice que solo van a pagar la póliza de seguro de la construcción de la obra Palo Redondo hasta el 31 de agosto. La póliza de seguro mensual es de 42,000 dólares, monto que la empresa concesionaria ha estado pagando en estos últimos tres años, a pesar que ya no estaban construyendo”, manifestó Medrano.

EL RIESGO

De acuerdo a lo que sostiene Medrano, si Odebrecht ha decidido ya no pagar la póliza de seguro, la presa Palo Redondo queda totalmente desprotegida. “Yo no creo que Chavimochic, que no tienen ni para pagar su planilla de empleados, o el Gobierno Regional de La Libertad, vayan a asumir el pago de la póliza”, agregó.

Dijo que esto se agrava porque el Gobierno Regional de La Libertad, en la gestión del actual gobernador Manuel Llempén Coronel optó por ir a un arbitraje internacional con Odebrecht y ese proceso es probable que se extienda por mucho tiempo.

“Entonces esos 42,000 dólares tiene que pagarse durante todo ese tiempo o bien hasta que se reinicie la obra y se concluya con el 30% que resta. La situación es sumamente grave”, enfatizó.

En este punto, es importante recordar que Odebrecht está, supuestamernte, solicitando en el arbitraje 124 millones de dólares al Gobierno Regional de La Libertad.

QUE SE PRONUNCIEN

Medrano exhortó al gobernador Manuel Llempén o al gerente de Chavimochic, Carlos Matos, se pronuncien sobre este y expliquen a la población qué harán para evitar que la presa Palo Redondo, en la que ya se ha invertido 250 millones de dólares, no se pierda.

“Es en estos momentos que deberían usarse el dinero del fideicomiso, pero si ustedes recuerdan, fui yo el que el año pasado denunció que se había estado desviando dinero del fideicomiso de Chavimochic para el gobierno regional, sede central, para pagar sus gastos. ¿Cuánto dinero tienen en esa cuenta? No sabemos. Supongo que Contraloría está investigando. Lo que yo sí pido ahora es que desde la Región digan qué van a hacer si ocurre una desgracia con la presa Palo Redondo, donde ya se ha invertido millones de dólares”, indicó.

LO ÚLTIMO

Según Medrano, la gota que derramó el vaso y que habría originado que Odebrecht tome la decisión de dejar de pagar la póliza de seguro para la presa Palo Redondo, fueron las últimas declaraciones ofrecidas por la ministra de Agricultura y Riego (Minagri), Fabiola Muñoz.

Ocurre que la alta funcionaria descartó la firma de una tercera adenda con la empresa Odebrecht, para que retome la ejecución de las obras en la III Etapa de Chavimochic.

Fabiola Muñoz dijo que sostendrá una reunión con el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, con el objetivo de “hallar una salida al problema en Chavimochic”.

“La salida tiene que ir sin continuar con el concesionario que ha estado. Estamos conversando con el gobernador y vamos a tener una reunión técnica de trabajo para ver las alternativas que existen y tratar de desentrampar el proyecto, al igual que lo estamos haciendo en Majes Siguas. No está en discusión (la firma de una nueva adenda)”, manifestó Muñoz en una entrevista con Gestión.

La titular de Agricultura indicó que se evalúa la posibilidad del ingreso de una nueva concesionaria para la culminación de las obras.

INSISTEN

Cabe indicar que esto deja sin piso al planteamiento que siempre ha manejado el gobernador regional Manuel Llempén, pues desde que inició su gestión impulsó la propuesta de que sea la empresa Odebrecht la que culmine las obras en la presa Palo Redondo, alegando que ni bien se concreten los trabajos, la concesionaria se retiraba del lugar.

Sin embargo el propio presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo que la empresa Odebrecht no iba a más en Perú.

Es más, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) inhabilitó a la constructora brasileña Odebrecht por un período de tres años y cuatro meses por presentar documentación falsa para renovar su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Correo ha tratado de mantener contacto con el gobernador Manuel Llempén y representantes de Chavimochic, para conocer cómo se procederá, ahora que Odebrecht ha dejado de pagar la póliza de seguro, pero fue imposible obtener sus versiones.