Delincuentes extorsionan a alcalde y le exigen S/ 10,000

Un manuscrito y una bala dejaron en el palacio municipal del Centro Poblado Pakatnamú, ubicado en el distrito de Guadalupe, dirigido al alcalde Fernando Castañeda y donde le exigen la suma de S/ 10,000 para no atentar contra su vida.

Los extorsionadores dejaron la carta extorsiva el pasado viernes 6 de setiembre para amedrentar a la autoridad edil.

"Sorprendido, al principio fue algo que cayó de sorpresa, pero personalmente nos ha mantenido temerosos, porque somos conscientes que estamos expuestos a este tipo de cosas. Nos han dejado una carta y una bala el viernes 6 de setiembre y fue encontrado por un trabajador en la parte posterior del palacio municipal", indicó.

Castañeda señaló que ya puso la denuncia en la dependencia policial para su tema de seguridad.

"Ya se comunicó el hecho a la policía. En la carta dice que se tiene que colaborar y amenazan que me irá mal y mencionan que no quiero dejar el cargo. Además que me dejan un regalito que es una munición y piden que colabore con 10 mil soles. Además dejan un número que no existe", puntualizó.