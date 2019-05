Desactivan el equipo técnico de la reconstrucción

Síguenos en Facebook

A pesar de que Eduardo Azabache Alvarado, gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, calificó a los integrantes del equipo técnico de la Reconstrucción con Cambios como “profesionales con mucha experiencia y altamente calificados”, se ha optado por ya no contar con sus servicios para lo que resta de la gestión.

Se trata de cinco profesionales que habían sido contratados desde la gestión anterior (novimiembre de 2018), cuyos sueldos no eran nada despreciables y su función principal era monitorear el trabajo que realizó la empresa AC Pública, en la quebrada San Ildefonso, obra que ya no tiene a la Región como unidad ejecutora, sino al Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

¿QUIÉNES ERAN?

El equipo técnico estaba conformado por Evelyn Ruiz Agreda ( licenciada en Comunicación- especialista en gestión social), cuyo sueldo era de S/8,000.

También estaba Juan Chanduví Quinteros (ingeniero civil- especialista en hidráulica fluvial) con un ingreso de S/8,000.

Asimismo, se contó con los servicios de David Tello Villarruel (ingeniero civil-especialista en geotencia y geología) con un salario de S/8,000. Junto a ellos trabajaba Henry Takagui Muñoz (ingeniero agrícola-especialista en diseño hidráulico y estructural) con una remuneración de S/10,000. Cerraba el grupo, Rocío del Pilar Durand Orellana (ingeniero civil-especialista en costos, presupuestos y programación de obras) con un sueldo de S/8,000.

ES UN REACOMODO

Ever Cadenillas Coronel, vicegobernador regional y encargado de la dirección del equipo técnico de la reconstrucción, dijo ayer que esto se trata de un “reacomodo” y que, en base al presupuesto que le asigna la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, se tendrá que contratar a otro personal al que se le asignará tareas específicas.

“Ellos se han ido por dos motivos; primero, porque ya cumplieron su tiempo en el tema de la reconstrucción, porque hay que recordar que ellos fueron contratados para mirar el tema de los términos de referencia en la quebrada San Ildefonso, pero eso ya se terminó. Segundo, porque reconstrucción no estuvo cediendo el presupuesto y ya no había forma de sostener esos contratos, por eso se les comunicó que ya no contamos con recursos para contratarlos”, explicó Cadenillas.

POSIBILIDADES

Sin embargo, el vicegobernador adelantó que ha sostenido ayer conversaciones con los representantes de la reconstrucción y les han ofrecido mantener un presupuesto para contratar a nuevos profesionales que formen parte del equipo técnico de la reconstrucción.

“Mira, ahora estamos a la espera del presupuesto para poder contratar. Mientras tanto, trabajamos con personal de planta del gobierno regional”, agregó.

NO SERÁN LOS MISMOS

Lo que sí dejó en claro Cadenillas es que los cinco profesionales que se contratarán no serán los mismos que heredaron de la gestión anterior.

“Vamos a traer a otros profesionales de acuerdo a nuestras necesidades, y en este momento lo que se necesita es elaborar expedientes técnicos”, resaltó.

¿Usted estuvo satisfecho con el trabajo de estos cinco profesionales que formaban parte del equipo técnico? Preguntamos, y Cadenillas respondió:

“En realidad, yo prefiero decir que es un tema del cierre de sus contratos. Las personas son profesionales y con esa base hay que trabajar”, acotó.

UN EQUIPO APARTE

Fuentes de la Reconstrucción con Cambios informaron que el presupuesto para el contrato de estos cinco profesionales siempre estuvo ahí, ya que es parte del denominado Fortalecimientos de Capacidades que se ha comprendido dentro su plan de acción de la Autoridad para la Reconstrucción. Los nada despreciables sueldos serán los mismos y ahora se espera conocer quiénes serán los nuevos miembros del equipo técnico.