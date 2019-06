Destituyen a Fort del IPD por presuntas irregularidades

Síguenos en Facebook

Lo que era un secreto a voces sobre la destitución de Juan José Martín Fort Cabrera como presidente del Consejo Regional del Deporte de La Libertad, se confirmó ayer luego de que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) emitiera una resolución dejando sin efecto su nombramiento del pasado 29 de setiembre de 2016.

En la Resolución de Presidencia N° 073-2019-IPD/P con fecha 19 de junio de 2019 se señala: “dejar sin efecto la Resolución de Presidencia N° 165-2016-IPD/P, de fecha 29 de setiembre de 2016, que designó a Juan José Fort como presidente del Consejo Regional del Deporte de La Libertad”.

Además de encargar las funciones de la presidencia a Óscar Enrique Bravo Melgar, una vez que se haga efectiva la sanción impuesta (365 días) a JJ. Fort.

Este documento cuenta con la rúbrica de Sebastián Enrique Suito López, presidente del IPD.

ANTECEDENTES

¿Qué llevó a que el IPD decidiera dejar sin efecto la resolución como presidente del Consejo Regional del Deporte de La Libertad a Juan José Fort?

Según la Resolución de Gerencia General N° 032-2019-GG/IPD, emitida el 17 de junio por la Unidad de Personal, se inicia un procedimiento administrativo disciplinario contra Fort Cabrera.

En dicho documento recogen una declaraciones de JJ. Fort aun medio televisivo, con fecha 7 de junio de 2017, donde dijo que “el Estadio Mansiche se vio afectado por los huaicos (marzo 2017) y que invirtió casi 400 mil a medio millón de soles en su recuperación.

“Le hemos ahorrado al Estado y cuando digo le hemos ahorrado, digo el deporte le ahorrado al Estado medio millón de soles con la ayuda de todos los voluntarios del IPD, quienes han contribuido para la recuperación del Estadio Mansiche. Hoy día también, estamos entregando para el partido de Perú un tablero electrónico nuevo, moderno valorizado en más de 50 mil dólares, también un carro camillero moderno, un carro tractor para el mantenimiento de la cancha de gras, y estamos entregando camerinos nuevos, gracias a la Federación Peruana de Fútbol, la mejor cancha de gras que en este momento hay en el país. Y también hemos implementado un sistema de riego con dispensadores. También tenemos un sistema nuevo para el sistema de electrificación y de luz, creo que hemos hecho una gran inversión. También una pintura por dentro y fuera del Estadio y creo, como les digo a todos en este momento, el mejor escenario deportivo en toda la zona norte del país”, declaró Fort al programa NEXSPORT.

Tras estas declaraciones, el IPD le pidió a Fort Cabrera con fecha 8 de junio de 2017, el motivo por el cuál no informó a la sede central del IPD lo declarado en el mejoramiento del Estadio Mansiche. Además de cómo se financiaron las obras y bienes mencionados.

El 21 de junio de 2017, Fort respondió ante la jefa de Oficina de Coordinación Regional, Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales sobre su versión de los hechos.

“Con respecto a la inversión de 400,000 a medio millón de soles en el Estadio Mansiche, debo manifestar que pertenezco a la Iglesia Adventista de la Asociación Nor Pacífico del Perú, quienes me han apoyado conjuntamente con personal del IPD que se dedicaron a hacer parte de la limpieza y retiro de barro, con lampas y manualmente. Para obtener el mencionado monto, se ha calculado una determinada cantidad de personas, los días trabajados, dando como resultado el monto que menciono. El marcador electrónico lo repararon alumnos y profesores de la UNT de mecatrónica. Y en el carro camillero y tractor, Cementos Pacasmayo los llevó a sus taller y lo renovaron sin costo. En el gras el resembrado estuvo a cargo de Greenpower, del ing. Carlos Benavides, y fue solventado por la FPF y su similar de Paraguay, invirtiendo S/ 100 mil. En camerinos, pintado y tarrajeado con la Iglesia Adventista de la Asociación Nor Pacífico del Perú, sin que le haya costado dinero al IPD y con FPF se colocaron banner en los camerinos. Además, el mantenimiento de las cuatro torres y alumbrado del campo, con apoyo de la iglesia Adventista y trabajadores del IPD”, eso fue el descargo de Fort.

El 20 de julio de 2017, el IPD le solicitó a Fort explique las razones por las cuales no se informó a la sede central por los trabajos de recuperación y limpieza del Estadio Mansiche.

Mientras que 10 de junio del 2019, la Unidad de Personal remite a Gerencia General el Informe de Órgano Instructor N° 018-2019-UP-INS-PAD/IPD que imponga una sanción administrativa contra Fort.

Antes de la sanción, IPD informa a Fort que presente su descargo en la audiencia de informa oral para el 13 de junio, pero no se presentó y pidió una reprogramación.

CLAVE

¿Qué violentó Fort para ser suspendido? Según el IPD, es haber adoptado acuerdos con instituciones públicas y privadas sin seguir el procedimiento establecido para ello; llevar a cabo ejecución presupuestaria indirecta sin contar con un convenio o contrato suscrito por el representante legal del IPD; no cumplir ni hacer cumplir las disposiciones del IPD, no aceptar donaciones, herencias, legados de personas naturales, instituciones nacionales y extranjeras.

Tras estos argumentos, Fort fue suspendido por 365 días sin goce de remuneraciones. Además tiene 15 días hábiles para presentar su descargo en el Tribunal del Servicio Civil.