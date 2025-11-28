La Policía intervino en el distrito de La Esperanza a un hombre que habría trasladado al autor de un atentado extorsivo ocurrido la noche del último miércoles en una vivienda de la calle Atlántida.
- VER MÁS: Trujillo: Detonan explosivo en vivienda para obligar a sus dueños a pagar S/ 50 mil de cupo
De acuerdo con el acta de intervención, la captura de Julio César Amaya Saldaña, de 55 años, apodado “Evangélico”, ocurrió en inmediaciones del asentamiento humano Villa Judicial. Según las pesquisas del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Norte, el criminal huyó caminando; sin embargo, en la intersección de la avenida Indoamérica con calle 6 de Enero, abordó la mototaxi roja con matrícula MD-25742, que lo evacuó rápidamente del lugar.
Durante el operativo, la Policía incautó un celular que será sometido a peritajes especializados. El detenido fue puesto a disposición del Depincri y se comunicó el caso a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo para continuar con las diligencias de acuerdo a ley.
