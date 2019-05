Dilatan inicio de juicio sobre caso “Baños Químicos”

Síguenos en Facebook

En marzo del 2017, durante la gestión de Daniel Marcelo, en la municipalidad de La Esperanza, cinco baños químicos fueron alquilados por un valor de 78 mil soles, hoy se debió definir el inicio de juicio oral contra los presuntos responsables de lo que habría sido un alquiler sobrevalorado; sin embargo no se dio, el abogado del también acusado, Fernando Luján Arana, ex encargado del área de defensa civil, no asistió a la audiencia de control de acusación.

Sobre el caso, el alcalde de Trujillo Daniel Marcelo, aceptó que irá a juicio oral, luego de que el juez Eduardo Medina Carrasco desestimara su pedido de sobreseimiento.

La audiencia fue reprogramada para este miércoles a las 11:00 de la mañana en la Corte Superior de Justicia de La Libertad.