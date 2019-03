Distritos en la región no tienen presupuesto para emergencia

Síguenos en Facebook

Las precipitaciones pluviales seguirán registrándose en algunas provincias de la región La Libertad, por lo tanto las autoridades tienen que poner en acción sus planes de contingencia ante una eventual emergencia.

PROBLEMAS

Sin embargo, sin una capacidad financiera para una gestión de riesgos se hace imposible hacerle frente a una emergencia.

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) La Libertad, Hipólito Cruchaga, indicó que solo 47 distritos de 83 en la región cuentan con un presupuesto para la gestión de riesgos.

“La Defensa Civil ahora es el soporte del aparato productivo de la nación. No está bien que porque llueve un camión no deba circular, tampoco está bien que la ambulancia no pueda pasar, tenemos que verlo más amplio, es una inversión”, dijo.

Cabe indicar que dicha disposición es parte del “Programa Presupuestal 068” del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que consiste en la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.

ACCIONES

Con dicho presupuesto las municipalidades podrán implementar un Centro de Operaciones de Emergencia con la finalidad de obtener, recabar y compartir información procesada sobre el desarrollo de las emergencias, desastres, peligros inminentes que requieran las autoridades encargadas de conducir o monitorear las emergencias para coadyuvar a la toma de decisiones.

Lamentablemente, en el caso de las comunas distritales, al no contar con el presupuesto, acuden al Gobierno Regional de La Libertad.

MAPA

Lo más grave aún es que las municipalidades en la región (provinciales y distritales) no cuentan con un actualizado mapa de peligro. Según el jefe del Indeci, solo la comuna de Pacasmayo tiene un mapa de riesgo actualizado, mientras que la municipalidad de Trujillo se encuentra en proceso de actualización.

“El mapa del peligro es una alerta (…) ¿Qué decisión se podría tomar? No puedes hacer algo técnico si no sabes qué peligros te acechan. Lo que queremos es que el dinero público sea bien invertido. No se puede plantear el crecimiento de una ciudad al no tener un mapa de peligro”, explicó.

HOSPITALES

Precisamente, la última lluvia registrada el pasado lunes en la región afectó considerablemente la infraestructura de algunos centros hospitalarios.

Uno de ellos fue el hospital Santa Isabel, ubicado en el distrito de El Porvenir, cuya sala de partos y emergencia se inundaron debido a la filtración de techos, mientras que se tuvieron que reubicar las áreas de laboratorio, odontología, admisión y rayos x del hospital Leoncio Prado de Huamachuco, afectado por las precipitaciones.

ACLARA

Ante ello, el gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Eduardo Azabache, confirmó que el hospital Leoncio Prado es el único nosocomio afectado severamente en la sierra liberteña.

“La primera acción que hemos tomado fue trasladar los servicios del hospital que generó una interrupción. Vamos a finiquitar el problema del techo y prepararemos un proyecto a mediano plazo que permita cambiar la infraestructura”, indicó.

PRESUPUESTO

Azabache manifestó que hay un problema de infraestructura en los hospitales “acumulado desde hace varios años” y que se deben de resolver en la etapa de emergencia, pero estas intervenciones no se encuentran presupuestados.

“Las redes de salud tienen su presupuesto, pero solo para algunas mejoras (…) Este año tenemos 120 millones para inversión pública que se diluyen entre las doce provincias y más si queremos priorizar educación y salud. Lo que tiene toda la región asciende a los 2,200 millones, pero el 70% se va en gasto corriente”, recordó Azabache.

TRABAJOS

En ese sentido, el subgerente de Infraestructura de la Región, Wilmer Mayta Vásquez, junto a otros ingenieros ejecutaron los trabajos de techado en las áreas más afectadas del hospital Leoncio Prado.

Dentro de los planes de contingencia dispuestos por el gerente regional de Salud, Constantino Vila, es que algunos servicios del hospital se trasladen a la clínica Alegría y Esperanza, quienes brindarán los espacios en calidad de préstamo.

Por su parte el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén, indicó que hoy tendrán el último informe sobre la situación de toda la región ante la ocurrencia de lluvias.

Ha salido un nuevo pronóstico de Senamhi (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología) que nos indica que hasta el 25 vamos a tener otro periodo de lluvias. Hemos tenido serias averías en los techos del hospital Leoncio Prado de Huamachuco”, sostuvo.

COLEGIOS

Asimismo, confirmó que hay varios locales educativos del nivel primario afectados por las lluvias y que se ubican en los centros poblados de algunas provincias de la región.

“Como son construcciones muy antiguas, de adobe, han sufrido daños considerables. No se puede en este momento comenzar a construir si es que no se tiene un expediente técnico, eso lo vamos a realizar este año. Vamos a hacer un diagnóstico de todos los centros escolares de la región que sean de material adobe” anunció.

LLUVIAS

El subgerente de Defensa Civil de Trujillo, César Flórez Corbera, pidió a la población no alarmarse con mala información que circulan en las redes sociales respecto a las lluvias que se registran y la activación de las quebradas.

“La quebrada está activada cuando genera desbordes, de lo contrario son láminas de agua que van a bajar por la gravedad”, aclaró.

Asimismo, el funcionario anunció que a partir del 23 de este mes podrían registrarse nuevas precipitaciones pluviales.