Eduardo Azabache: “La anterior gestión se la puso fácil a la Reconstrucción”

Síguenos en Facebook

Tal parece que los primeros 100 días de gestión en el Gobierno Regional de La Libertad han permitido que algunos de sus principales funcionarios puedan hacer un análisis más claro del porqué no se ha avanzado en sectores tan importantes como la reconstrucción y en lograr que las obras de la III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic se destraben.

Eduardo Azabache Alvarado, gerente general de la Región, ofreció luces para entender el porqué hay tantos frenos en este arranque de la gestión del gobernador Manuel Llempén Coronel.

Muchos coinciden que no hay mayores avances en diferentes sectores, principalmente en la Reconstrucción con Cambios. ¿Ustedes reconocen que no hay la agilidad que se espera y no se ve ejecutarse obras?

Sí, en primer lugar hubo un entrampamiento en la dirección ejecutiva de Edgar Quispe, pues el señor Quispe quería que la Región financie los expedientes técnicos y que sea la reconstrucción la que financie la ejecución de las obras. Y, obviamente, eso no fue porque la reconstrucción no tenga dinero para cubrir ese costo, sino que fue por un tema de cumplir con los plazos que había establecido el Presidente de la República, a fin de llegar a julio de 2021 con las obras ejecutadas.

Entonces lo hicieron por ganar tiempo, por evitar que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se tome el trabajo de transferirnos dinero y nos propusieron como Región asumir los expedientes y esto demoró el tema.

¿Por qué aceptar si no tenían dinero, ni tampoco el personal para hacer ese trabajo?

Sí, era como si la reconstrucción nos hubiera pasado la pelota a nuestra cancha. En realidad no solo no había presupuesto ni personal para hacer esos expedientes, sino que también había un problema legal porque en el marco de la ley de la reconstrucción están obviados lo estudios de preinversión, o sea en la reconstrucción no es necesario hacer perfiles para una obra, se hace de frente el expediente. Sin embargo, si nosotros asumíamos el costo no enmarcado con los recursos de la reconstrucción, teníamos que hacer los perfiles, y ese fue un primer entrampamiento que finalmente ya se resolvió, porque ahora la reconstrucción asumirá el costo de esos expedientes.

Entonces fue un error de la gestión pasada haber aceptado esa propuesta, porque si revisamos declaraciones del exgobernador Luis Valdez vamos a darnos cuenta que él sostenía que la Región sí estaba en la capacidad de elaborar todos los expedientes, a pesar de que el paquete de obras era bastante grande. ¿Qué opina?

Sí, yo creo que nunca debimos ponérsela tan fácil a la Reconstrucción, porque ellos tenían los recursos. Por eso en esta gestión, cuando Edgar Quispe (exdirector de la reconstrucción) nos dijo que nosotros teníamos que asumir esos costos, la decisión del gobernador Manuel Llempén fue hablar con el ministro de Economía, es decir, con el jefe de Quispe, y el ministro se sorprendió y nos dijo que los recursos estaban para ese fin en la reconstrucción y que no era posible que no lo asuman ellos.

¿Se puede decir que fue error de la anterior gestión haber aceptado esa propuesta?

Sí, es un error subestimar nuestra capacidad sin tener el presupuesto y la gente, eso lo entendió Manuel Llempén y ese tema ahora ya quedó aclarado, y hoy por hoy es la Reconstrucción la que financiará los expedientes y las obras. Por eso lo que hemos hecho es cumplir con enviar los términos de referencia de cuanto cuesta hacer esos expedientes y segundo, cotizarlos, hacer los estudios de mercado y mandar a Lima la solicitud para que nos den la plata.

Entonces les darán ese presupuesto para expedientes. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con el contrato de los especialistas?

Ya enviamos la solicitud para dicha transferencia de dinero.

¿Cuánto es el monto del que se está hablando?

Solo para expedientes técnicos de las 15 vías departamentales y 8 vías vecinales son cerca de 25 millones de soles. También hemos enviado nuestra solicitud por un monto de 16 millones para la elaboración de expedientes de 9 colegios. Eso ya está en cancha del MEF.

Ahora en cuanto el tema de la obra definitiva en las quebradas. Se inició la gestión con una propuesta, luego aparentemente retrocedieron y a la fecha no hay nada claro de qué y cómo se ejecutarán los trabajos en ese lugar. ¿Usted podría aclarar este asunto?

Mira, ¿cómo encontramos el tema de las quebradas? Lo que hallamos fue un consorcio empresarial que había contratado a su vez a una formuladora, que es Apoyo Consultores, el mismo que hace dos años atrás inició la presentación de un proyecto para hacer vía obras por impuesto el encauzamiento de las quebrada San Ildefonso y, además de ello, encontramos dos procesos de convocatoria para formular los perfiles de las obras de dos quebradas: León y San Carlos; pero ambos procesos se declararon desiertos porque nadie estaba interesado por el valor referencial del costo de esos expedientes.

¿Qué se hizo?

Hablamos con la Reconstrucción para que nos incrementen los montos porque con la plata que estábamos licitando, cerca de 3 millones y medio de soles cada perfil, no íbamos a conseguir postores; por eso ya hemos hecho la solicitud para León y San Carlos, y de la misma manera nos harán la transferencia para poder convocar la elaboración de estos dos perfiles. En cuanto a San Ildefonso, lo primero que hizo el gobernador Manuel Llempén fue reunir al equipo técnico de la Región y a los técnicos de la empresa que está formulando los estudios, porque se hizo una serie de observaciones que no se levantan a la fecha.

¿Qué pasó con la propuesta canadiense y la obra integral que se iba a ejecutar?

Acá hay una complicación. Nosotros queremos hacerlo a través de Canadá, Reino Unido, incluso República Checa y Corea del Sur, pero el gran inconveniente es que para poder lanzar una ejecución de una obra de la reconstrucción bajo la modalidad Estado a Estado, el requisito indispensable es tener el perfil aprobado. Si no hay perfil viable no se puede hacer ese proceso, y, en este momento, San Carlos y León no tienen perfiles, hemos pedido dinero para hacer la licitación y tenerlos; mientras que en San Ildefonso no tenemos el perfil porque no se declaró viable.

¿Qué pasará entonces?

Pero, acá la decisión del gobernador es clara, si nosotros declaramos viable dicho perfil elaborado por AC Pública, entonces cortaremos en ese momento el vínculo con esas empresas. Ellos no harán el expediente, ni ejecutarán la obra en San Ildefonso. La apuesta es que lo haga un Estado que ya ha hecho esta obra, por la expertiz y rapidez. Recordemos que al 2021 estas obras deben estar concluidas y la única forma de garantizarlo es hacerlo bajo la modalidad Estado a Estado.

¿Por qué ya no obras por impuesto?

Recordemos que las obras que ha hecho la Región bajo la modalidad obras por impuestos han tenido enormes problemas, principalmente porque los expedientes técnicos han sido heredados y han sido malos expedientes. Al final costaban el doble y el plazo de ejecución el triple, en ese sentido, sería ilógico un proyecto tan emblemático y necesario, como son las obras en las quebradas, lo saquemos por obras por impuesto. Sería como una muerte anunciada, pues la obra se haría en 10 años y con costos exhorbitantes.

Ahora, las obras de la III Etapa de Chavimochic. Acá tampoco no hay nada claro. ¿Qué está faltando para destrabar este proyecto?

Estuvimos desde el año pasado liderando con Carlos Matos, gerente de Chavimochic, un proceso de negociación en una mesa técnica que lo integraba la concesionaria (Odebrecht- Graña& Montero), el MEF, Proinversión y la Región. Esto era para suspender el arbitraje internacional y trabajar una propuesta de adenda que satisfaga a las partes, pero la premisa era clara, no queremos que la concesionaria haga el canal Madre, solo que concluya la presa Palo Redondo. Sobre esa premisa se elaboró una primera propuesta que al ser elevada a la Contraloría ha rebotado. Lo que se pedía era poder usar una cláusula de diferencias de precios para poder reconocer un dinero que la empresa exigía.

¿Odebrecht exigía 30 millones de soles?

Sí, la Contraloría dijo que no aplicaba esa cláusula para hacer ese pago. Eso fue en febrero. Ahora hay una segunda propuesta que consiste en que se dé una transacción que determine los costos que la empresa exige y que sean en cuerdas separadas. Es decir, que se le reconozca a Odebrecht las valorizaciones y los trabajos hechos, pero no una indemnización. Estamos apelando a una adenda que establece un mutuo acuerdo para llegar a la caducidad del contrato, sin sobrecostos para ninguna de las partes. Esa propuesta se finiquita mañana (hoy). Si hay humo blanco en julio estaríamos reiniciando las obras.