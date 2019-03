El 7 de marzo se decidirá si inician clases en 36 colegios considerados de alto riesgo

Síguenos en Facebook

Con mucho cuidado. El gerente regional de Educación, Rafael Moya Rondo, informó ayer que el 7 de marzo se decidirá si en 36 colegios de la región La Libertad, considerados de alto riesgo por su mala infraestructura, se iniciarán las clases el 11 de marzo, tal como lo ha previsto el Ministerio de Educación.

“Hay que precisar, el 11 de marzo se ha previsto iniciar el año escolar; sin embargo, aquellas instituciones educativas en las que vemos que no se terminaron de armar las aulas prefabricadas o no garantiza la seguridad un determinado ambiente, no iniciarán las clases”, advirtió.

FECHAS

Moya dijo que la alerta por inminente lluvias ha originado que estén en constante reuniones y coordinaciones para darle la seguridad al estudiante.

“Pero, el 7 de marzo se tomará la decisión y se verá qué colegio no inicia las clases, porque no se trata de forzosamente empezar el 11 sí o sí porque está programado. Ahora, se entenderá y respetará a los padres de familia que decidan no enviar a sus hijos a clase”, agregó.

CIFRAS REALES

El gerente Rafael Moya precisó que en la región La Libertad son 143 locales escolares observados, de los cuales 36 son considerados de alto riesgo debido a que tienen muros rajados, techos en peligro de colapsar (varios de ellos están en las provincias de Santiago de Chuco, Sánchez Carrión y Pataz). En estos locales se están instalando aulas prefabricadas.

El funcionario mencionó que también hay otros 58 colegios considerados vulnerables (en estos casos se trata de un aula en mal estado dentro de todo un pabellón o riesgo en su cerco perimétrico).

Asimismo, hay otros 49 centros educativos que pueden sufrir aislamiento por la crecida de un río.

“Todos estos hechos se evaluarán y el siete de marzo se tomará la decisión de iniciar las clases o postergar”, recalcó el gerente de Educación, quien se encuentra en reuniones en Lima.