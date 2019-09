El José José que conocí

Síguenos en Facebook

En verdad no recuerdo ahora el año en que vino a Trujillo; debe haber sido a principios de los años 80. José José, “El Príncipe de la Canción”, llegó para una presentación en el coliseo Gran Chimú y tuve la suerte de entrevistarlo para el vespertino Satélite, a página completa.

José Rómulo Sosa Ortíz, su nombre real, venía con una aureola de triunfador y sus canciones románticas casi siempre ocupaban los principales lugares de los rankings musicales en todo el mundo de habla hispana.

Nos está dejando una generación de inolvidables artistas en estos últimos meses. Ellos brillaron en el firmamento musical, frase de cliché de aquellos maravillosos años 70, 80 y 90. Los más recientes, Camilo Sesto y Juan Gabriel.

La lista de canciones triunfadoras de José José es larga. Fue quizá el más exitoso de los artistas de su generación. Su partida, por complicaciones del cáncer de páncreas que padecía, parece ser secuela de los problemas que tuvo con el alcohol.

Esto me trae al recuerdo aquella vez que llegó a Trujillo y se decía en los medios de comunicación internacional que había dejado el licor. Cuando entré a su camerino en el coliseo para entrevistarlo, encontré botellas pequeñas de cerveza Pilsen Trujillo, que evidenciaban, supongo, lo que había tomado el divo antes de salir al escenario.

Creo no había dejado de beber, al menos no totalmente. Como era lógico, no me faltaban las ganas de dar a conocer esa información, pero más pudo mi apego por su música. Le perdoné su adicción, y fui cómplice silencioso de su debilidad.

Me recibió una persona sonriente, atenta y tratable. La entrevista fue muy cordial, dejando ver un gran ser humano al que el éxito obtenido en la música no fue a la par con su vida sentimental.

Además de su intensa, impactante e incomparable voz, la que comenzó a perder en los años 90, José José deja, seguramente, muchas historias de parejas y de amor que contar durante los 50 años que tuvo en el mundo de la música.

Grabó dos discos como Pepe Sosa y es recién en 1969 que cambia al nombre que lo internacionalizaría: José José.

Desde que empezó a triunfar en este difícil mundo del arte con “El Triste”, canción con la que increíblemente no pudo ganar el II Festival de la Canción Latinoamericana, conocido después como OTI, una larga lista de éxitos lo acompañó.

“El Triste” partió al infinito en “La Nave del Olvido”, pero su voz no se apagará con su despedida del mundo de los vivos. Su música seguirá sonando aún en las radios y sus canciones seguirán siendo entonadas o tatareadas por sus millones de seguidores.