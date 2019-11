El libro de los que empinan el codo

Síguenos en Facebook

Incluso meses después de la presentación oficial del libro “Manual del buen borracho” en Trujillo, el músico, escritor y docente guadalupano Robert Jara no da prenda y solo esboza una sonrisa cínica cuando le preguntan si es que es él el verdadero autor de los textos.

Reitera que no es él, que el único autor de esa serie de relatos, viñetas, poemas fragmentados, aforismos, ensayos, máximas y otras sinvergüencerías propias de bebedores insomnes le pertenecen a su difunto amigo portorriqueño, el gran Braulio de la Barra. A nadie más. Y que él solo fue el intermediario para que todos conozcamos su particular pensamiento en torno a una botella.

La historia en realidad es así, o así nos la ha contado al menos repetidas veces Robert Jara. Conoció a Braulio de la Barra en un antro de bebedores en Puerto Rico, un lugar en el que solía estar el muchachón botella en mano, nunca en sobriedad, siempre con una Heineken, su favorita. Se hizo su amigo y a partir de allí lo acompañó en algunas de sus aventuras etílicas. Dice Jara que De la Barra no era un borracho cualquiera, sino un apóstol del trago, un escriba macerado en alcohol que destilaba una filosofía muy propia y reveladora.

EL HALLAZGO

“Las cosas ocurrieron tal como está en el libro”, dice Jara.

¿Y cómo está en el libro? Pues, para empezar, Braulio de la Barra fue encontrado muerto en su casa, con botella en mano, y el artista guadalupano terminó, junto a la policía, envuelto en un papel de agente de morgue, buscando en el más allá con el cuerpo sin vida de su amigo ante sus ojos.

El hallazgo en realidad empezó allí: etiquetas de cervezas desperdigadas llevaban frases y pensamientos de su puño y letra, una libreta también apareció por allí y todo el mundo exuberante de un borracho destinado a convertirse en leyenda se reveló ante los ojos de Robert Jara.

El escritor, músico y docente, aunque aún bisoño y estudiante entonces por tierras portorriqueñas, no quería echar al fuego del olvido todo ese material riquísimo y trasgresor que conformaban una genuina ideología del buen beber. Conservó los manuscritos en cuadernos y etiquetas de cerveza, los pasó al limpio y le dio cierta estructura. “Digamos que esa sí fue mi chamba, ordenarlo y darle una estructura”, comenta hoy.

¿Y AHORA?

Pero no fue fácil. Ya en el Perú, los textos de Braulio de la Barra no tenían quién los publique. Una universidad, cuenta Jara, se lo ofreció, pero tiró la toalla cuando vio el torrente etílico que desbordaba de sus páginas. Nadie se atrevía a sacar a la luz esos textos políticamente incorrectos en un país como este, el Perú, en el que irónicamente la gente no se caracteriza por su abstinencia ante la tentación de las bebidas alcohólicas.

En fin, nadie quería publicar un libro hecho por un borracho y destinado para los borrachos. Le cerraban las puertas a Jara, y más bien le invitaban, como para que no se resienta, un par de cervezas, y para que deje de pensar en cosas afiebradas.

Pero el destino le tenía reservado su sitial al “Manual del buen borracho”. Tuvo que ser alguien que no tiene miedo de empinar el codo para sacar un libro adelante: Jorge Tume, a través de su joven editorial Infolectura.

EL MANUAL

“Manual del buen borracho”, visto ya en su publicación, muestra el sentir y pensar de un hombre bebedor, es cierto, pero también talentoso y sumamente creativo. Hay mucha ironía, y también un gran manejo de la retórica, que se plasma en frases muy bien ensambladas y en relatos sabrosos. Destaca también esa especie de ensayos que golpean la corrección política y revelan el pensamiento singular y provocador de quien en vida fue Braulio de la Barra.

Robert Jara ha admitido que nunca supo el verdadero nombre del autor del “Manual del buen borracho”. Braulio de la Barra fue, digamos, su nombre de batalla. Aunque a veces pensamos que el artista guadalupano tranquilamente le pudo poner Braulio de la Jarra, por ejemplo. ¿Sí o no, Robert de la Barra?