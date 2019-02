El mecanismo (de las AFPs)

Síguenos en Facebook

El gran combo se dio a inicios de los noventa, o, para ser más precisos, a inicios del llamado gobierno de la reconstrucción, cuando Alberto Fujimori, robustecido por el apoyo ciudadano y mediático, con el autogolpe como resorte, logró que todos a ojos cerrados solo sepan decir sí, sí y sí a todo lo que él dispusiera.

Las AFPs ingresaron al Perú para quedarse, como un Leviatán todopoderoso y omnipresente. Fujimori y su entonces ministro estrella, Carlos Boloña, les dieron la luz verde y lo ungieron como el guardián impenitente de los fondos y pensiones, de la esperanza y la vejez de los peruanos. Es curioso, pero las coincidencias no suelen ser tales en política, ya se ha dicho: las AFPs provenían del modelo chileno, fue una copia de él, que nació bajo un gobierno dictatorial.

No pasó mucho tiempo, se diría que podemos contar algunos meses, cuando Boloña dejó el Ministerio de Economía para convertirse en el presidente ejecutivo de una rutilante AFP. No hubo lonche gratis, dicen muchos, pero lo cierto es que todo este esquema de pensiones nació allí y se quedó hasta hoy, casi tres décadas después.

Quienes en esa época veíamos aún dibujos animados, aprendíamos a ser escolares impetuosos o entrábamos a la pubertad no lo sabíamos. No teníamos la más remota idea de lo que se estaba gestando en aquella movida que, como casi todo lo que se refería a las acciones de Fujimori en esos años, eran aplaudidas o aprobadas por nuestros padres porque el chino era distinto, venía de Japón y allá sí son chamba y no son vagos, había derrotado al terrorismo y estaba poniendo en azul lo que el gobierno de Alan García había dejado en rojo.

Pero hoy ya somos adultos, leemos los diarios, existen las redes, podemos informarnos y tenemos responsabilidades, familias, vidas ante las que responder. Y vemos nuestra vejez no tan lejana, quizás unas cuadras más y está a la vuelta de la esquina. Queremos que nuestros fondos no se vayan a carajo ni se extingan como por arte de magia, tantos años de chamba no deben haber sido en vano, no pueden irse perdiendo bajo un mecanismo que intenta ser complicado pero que en resumen significa que tú siempre pierdes, pero ellos siempre ganan.

¿Cuánto tiempo más debemos esperar para cambiar esta situación? El mecanismo de las AFPs tiene una dinámica perversa para millones y beneficiosa para un grupúsculo que se enriquece y tiene todo el poder sobre el dinero de todos. Es hora de que en el Congreso se hagan cargo de este entuerto y hagan aquello que les corresponde como representantes del pueblo: fiscalicen y legislen para las mayorías, esas mayorías que hoy se cansaron de que les metan el dedo con un sistema que no hace más que robarles su dinero, porque esa es la palabra: robo.