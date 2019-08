El plan Mechita

Síguenos en Facebook

El aprista Mauricio Mulder ha sido el elegido para tantear el terreno baldío (o tal vez él mismo se lanzó como voluntario, eso no es posible saberlo). Desde el mismo plenario aprista, que hoy se realiza en medio de discusiones internas sobre su legitimidad, el tema de la vacancia presidencial será puesto en discusión. El Congreso en su mayoría no quiere adelanto de elecciones, no se quiere ir, y en el Apra el congresista de la estrella que mejor comulga con el fujimorismo busca meter la daga para llevarla luego al hemiciclo.

En ese escenario el plan trazado tendría la sonrisa de Meche Aráoz con la banda presidencial y enviando saludos por la unidad -¡ahora sí por fin!- entre Ejecutivo y Legislativo. Entonces el camino se visualiza así con claridad: con la espada de Damocles de la vacancia sobre él, Martín Vizcarra se vería obligado a renunciar, presionado por las circunstancias, solo y arrinconado, abatido por la ingobernabilidad y sacudido por su propia incapacidad para llevar las riendas del país. Porque ese es el mensaje que oímos todos estos días de boca de todos los opositores, políticos y no políticos, en medios y en redes, incluso de analistas y periodistas que sacuden periódicos con cifras negativas de la economía cual apoteosis del Apocalipsis.

Y además está un asunto adicional. Un asunto que en realidad siempre está presente cuando llegamos a momentos como este. El gran empresariado y sus defensores están en estos momentos mortificados. El caso de Tía María ha rebasado su paciencia y ahora es cuando ya no ocultan sus ganas de arrojar a Vizcarra por el despeñadero de la parte trasera de Palacio. Fiel a la historia política nacional, han sido ellos siempre quienes pusieron y sacaron presidentes. Para decirlo en modo vargasllosiano, han sido siempre los papás de Zavalita los que mandaban desde su poder y billetera, los que subían y bajaban el dedo al político de turno.

De modo que a este tramo hemos llegado. Meche Aráoz, Bruce y Choquehuanca acaban de renunciar a la bancada de Peruanos Por el Kambio como parte de este plan de aislamiento y arrinconamiento a Vizcarra. ¿Qué hará él? Personalmente no le veo muchas ganas de renunciar. Pero la incertidumbre crece, pues está claro que la mayoría del Congreso está unida en esa cruzada de resistirse al adelanto de elecciones para no irse en 2020 y quedarse hasta 2021. Pero, eso sí, con Aráoz en Palacio y con Vizcarra lo más lejos posible.

Si es que lo logran o no está por verse. Como también está por verse cómo sobrevivirán los principales partidos del Congreso ante la mirada de la gente, del peruano promedio, cuando pase toda esta escalada de guerra política por quedarse un poco más aferrados con uñas y dientes al escaño.