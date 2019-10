El saldo de la FILT

Síguenos en Facebook

"Esta feria del libro es especial", decía el joven escritor Charlie Becerra, que abrió -como con un balazo- la narrativa del crimen desde Trujillo hace poco. Bueno, si nos ponemos del lado más cínico y maledicente, podríamos decir que esa opinión nace por el hecho de que el buen Charlie ha participado en varias mesas de presentaciones en esta feria, ha sido un caserito y no solo ha presentado su primera novela ("Solo vine para que ella me mate"), sino además se ha lucido al lado de Luis Jochamowitz y Beto Ortiz, Pedro Salinas y Paola Ugaz.

Como también podría decirlo Jorge Tume, que ha trabajado como asesor en la organización de la feria y ha sido uno de los baluartes de esta fiesta. O como también podríamos decirlo, con subjetivísima razón, Renato Sandoval y este periodista que escribe esta columna, por haber presentado justamente sus primeras publicaciones ("El escuadrón de la muerte" y "Crimen y testigos", respectivamente) en esta edición. Como también lo podría decir otro hombre clave de esta feria, el poeta Bethoven Medina.

Pero, tratando de ser objetivo, diría que si por algo esta feria es especial es por el cariz entrañablemente localista que ha tenido. No sé si es mi idea, pero la he percibido a la feria más regionalista, es decir, he sentido que los escritores liberteños que suelen elevar sus quejas por no ser valorados se han sentido más en casa. Y por eso han tenido espacios, presentaciones específicas con sus paisanos, e incluso han tenido un stand gratuito para ellos.

Eso, que quizás para algunos no es relevante, ha hecho esta feria especial. Claro, nunca se podrá contentar a todos. Seguro que no son pocos los que se han seguido sintiendo no valorados en su verdadera dimensión.

Y también hay que señalar lo otro. Lo que faltó hacer. Aquello que falló. Sigo creyendo que octubre fue un poco prematuro, y eso se notó porque el programa de actividades ha salido recién -y con algunos errores- en plena feria del libro. No está mal tomar en cuenta lo que plantea el periodista y escritor Luis Eduardo García, quien además formó parte en años pasados de la organización del evento: habría que hacer que las fechas coincidan con otros eventos grandes como el "Hay Festival" de Arequipa" para poder facilitar la llegada de estrellas internacionales de las letras. Porque sí: hemos reivindicado a los locales, pero han faltado los escritores de renombre nacional e internacional, que son los que atraen más públicos y cambian vidas a los seguidores de sus libros; y son los que dan más prestigio a una feria.

Ha sido el primer año de esta nueva gestión. Creo que la plaza de armas es el escenario que mejor le sienta a la FILT (aunque el alcalde Daniel Marcelo no lo crea). Tendrán que aprender y corregir los defectos. Hay un espíritu especial que debe ser aprovechado para encaminar la fiesta de los libros hacia la senda del crecimiento, año a año.