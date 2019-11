Empresarios exigen incluir a La Libertad y Áncash en plan piloto de zona libre de Newcastle

Síguenos en Facebook

La avicultura peruana, orientada a la producción de carne de ave y huevos de gallina, destaca como una importante actividad económica, y entre enero y agosto de 2019, La Libertad se posiciona como el segundo departamento con el mayor número de granjas a nivel nacional y con el 24.29 % de la producción nacional de pollos, con 209 mil toneladas, según cifras del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

A pesar de este importante aporte, La Libertad no fue incluida en el "Plan zonal de erradicación de la enfermedad de Newcastle y control de la inocuidad en productos avícolas", realizado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) en convenio con la Asociación Peruana de Avicultura (APA).

Dicho plan fue aprobado mediante Resolución Jefatural 0082-2019-MINAGRI-SENASA;en la cual se establece que el área de aplicación de dicho piloto será de Ancón hasta Pativilca, conocida como la Zona de Fortaleza , siendo Lima la principal beneficiada, al contar con garantías sanitarias nacionales para la exportación.

REUNIÓN

En ese sentido, durante una reunión entre los miembros del Comité Gremial de Industria Avícola, Ganadera y empresas conexas de la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), el gerente general del APA, Mario Berrocal y el asesor Raúl Zegarra, los empresarios expusieron los motivos por los cuales el citado plan debería aplicarse de manera integral, considerando también al norte del país.

“Desde la Cámara de Comercio siempre generamos y participamos de espacios de colaboración, para trabajar por el progreso de la industria y el bien nacional; pero en esta norma las autoridades nacionales nos han excluido, a pesar de que nosotros representamos un importante porcentaje de la producción avícola nacional”, precisó el presidente del Comité Gremial de Industria Avícola, Ganadera y empresas conexas de la CCLL, Alfonso Medrano Samamé.

Es importante precisar que, el aprobado plan comprende la creación de compartimentos y zona libre de la enfermedad del Newcastle (ENC), con puestos de control en Ancón y Fortaleza, colisionando con el transporte de ida a Lima y vuelta al norte de país.

Además, si las empresas quisieran contar con dicha garantía sanitaria podrían empezar a crear compartimentos propios de acuerdo a los requisitos que presenta la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE); no obstante, estas unidades no serían reconocidas por el Senasa, puesto que aún no existe un reglamento nacional.

En tanto, el gremio empresarial liberteño prepara una carta que será enviada a la Asociación Peruana de Avicultura (APA), sobre la situación actual del plan y solicitando incluir a las regiones La Libertad y Áncash.

En tanto, se constituirá un Comité Consultivo Local dentro de la Zona Avícola de la región La Libertad, promovido por la CCLL junto con SENASA, para reactivar el tema de compartimentación de las empresas del sector privado en la zona norte.

Durante la reunión participaron los principales representantes del sector avícola del norte del país, las empresas: Molino La Perla, Aviagen Perú, El Rocío, Yugoave y Técnica Avícola.