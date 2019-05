En contra que Ejército patrulle las calles (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Con pancartas con los mensajes: "Marcelo, policía sí, Ejército no", un grupo de transportistas y el Colectivo Ciudadanos en Acción realizaron un plantón en la Plaza de Armas de Trujillo para exigirle al alcalde provincial Daniel Marcelo que desista del pedido de la salida del Ejército a que patrulle las calles de la ciudad.

"Esto más que todo es una medida populista y lo que nunca se le ha visto al alcalde Daniel Marcelo que venga la policía o que la policía se articule.Ya lo mencionó el general Becerra que no es posible que el Ejército salga a las calles. Lo que si queremos es que el alcalde haga un trabajo articulado y que no lo ha hecho y que no tiene un plan en seguridad ciudadana", indicó Hubert Raimondi, coordinador del Colectivo Ciudadanos en Acción.

Este grupo de ciudadanos esperan que el alcalde provincial de Trujillo trabaje de manera articulada con la Policía.

"Lo que pasa es que la Policía no funcione, el general que se retiro, me dijo que jamás hubo un acercamiento con parte de la autoridad para trabajar de manera articulada", indicó.