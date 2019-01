En distritos, gastaron desde S/ 14,500 hasta S/ 177,900 en campaña

Síguenos en Facebook

El despliegue de material proselitista y las grandes inversiones en las campañas electorales no solo se han limitado a la electa autoridad de la municipalidad de Trujillo y del Gobierno Regional La Libertad; los electos alcalde distritales también han hecho lo propio.

Como Correo lo informó ayer, los gastos presentado por el gobernador Manuel Llempén ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), al consignar ingresos para su campaña, ascienden a 115,600.00 soles, e indicó que tuvo como gastos la suma de 115,572.37 soles.

Son similares las cifras de algunos alcaldes distritales electos de la provincia de Trujillo presentadas ante Onpe. El primero en la lista es la autoridad de la municipalidad de La Esperanza, Martín Namay, quien presentó un informe financiero de ingresos de 177,900.20 soles, dinero que fue gastado en su totalidad en su campaña, pues presenta un gasto de 177,900.20 soles.

A Namay le sigue el electo alcalde de El Porvenir, Víctor Rebaza, quien postuló por el partido Alianza para el Progreso (APP). Rebaza ha informado un ingreso de 127,420.00 soles, con un gasto total de lo reportado ante Onpe.

Tanto Namay como Rebaza superan, de acuerdo al informe financiero, a Manuel Llempén, teniendo en cuenta que este último fue un candidato regional, por lo tanto la inversión para una campaña podría ser más amplia.

Casi similar a la cifra de ingresos de Llempén, se encuentra la del nuevo alcalde del distrito de Víctor Larco, César Juárez, quien reporta ingresos por 113,650.00 soles y gastos por 66,867.90 soles.

Siguen en la lista Estay García, nuevo alcalde de la municipalidad distrital de Huanchaco. Él presentó un informe financiero de ingresos de 32,487.00 soles y un gasto de 32,487.00.

Cabe indicar que García fue uno de los dos alcaldes distritales de la provincia que ganó la elección por la agrupación política Fuerza Popular.

OTROS

En tanto, el electo alcalde de Moche, César Fernández, reportó ingresos de 24,156.30 soles y una cifra igual en sus gastos. Muy seguido se encuentra Miguel Chávez, alcalde de la municipalidad de Laredo, quien consignó un ingreso de 23,000.00 soles, dinero invertido por completo en su campaña.

El alcalde de Florencia de Mora, Hernán Cabeza, informó un ingreso de 20,973.80 soles, cifra igual en sus gastos, mientras que Mónica Betancurt tuvo un ingreso por 18,500.00 soles y un gasto total en su campaña.

El alcalde de la municipalidad distrital de Simbal, William González Narciso, reporto un ingreso de 14,500.00 soles, con un gasto total. Él es otro que ganó con la agrupación Fuerza Popular. Curiosamente, la electa autoridad de la comuna de Poroto, Juan Carlos Eustaquio, informó que no tuvo ingresos para la campaña y tampoco gastos.

Opinan. Ante la información financiera presentada por la autoridad regional Manuel Llempén, el consejero por la provincia de Chepén, Juan Díaz Sánchez, precisó que la Onpe tendrá que realizar el cruce de la información presentada por el gobernador.

“Hay un formato que se entrega a la Onpe y ya ellos verificarán si hay aportes de empresas o de personas naturales, cruzará información para verificar si es verdad o no. Las personas que han aportado tienen que ser económicamente solventes y eso se verificará”, explicó.

Bajo su opinión, Díaz Sánchez considera que un candidato a la Región invierte mucho más para una campaña electoral, por lo que espera que las autoridades competentes tendrán que ver la conformidad de la información.

“Es una declaración jurada la que está haciendo, verdad o mentira sabrá él, pero se nota que es menos gasto que un candidato distrital (…) Es muy poco, yo creo que ha gastado dos o tres veces más”, sostuvo.

Por su parte, el consejero por Pataz, Luis Rodríguez, considera que la inversión en campaña puede ser menor debido a que se han apoyado con los candidatos provinciales y distriatales.

“Sabemos que las campañas muchas veces se articulan. Por ejemplo, el alcalde provincial se alimenta de los alcaldes distritales”, dijo.

Cabe indicar que entre los excandidatos a la Región, quien ha presentado en su informe económico un mayor ingreso es Julio César Morán del Apra, con una suma de 200,246.00 soles, mientras que sus gastos en campaña tuvo una cifra de 199,623.64 soles.

En la tercera ubicación, después de Llempén, se encuentra el excandidato por Súmate, Miguel Rodríguez Alban, con un ingreso de 81,753.00 soles y gasto igual.

La exvicegobernadora regional de La Libertad, Mónica Sánchez, calificó como un “despropósito” las cifras presentadas por Llempén y Marcelo, pues considera que es “muy evidente” que hubo un gasto mayor en la campaña. “Los señores de APP siempre hacen una campaña con bastantes recursos. Yo creo que los señores tendrían que rendir cuentas reales y transparentar las cuentas de su campaña”, expresó.

La aprista dijo que espera que la Onpe aplique las normas, y pidió que se sinceren y se rindan las cuentas reales.

“Cómo una provincia va a gastar mayores recursos en campaña, que al parecer no son ciertos, que los gastos de una región entera que es conformada por 10 provincias. (...) Salvo que haya gente que no se quiera comprometer y no quiere declarar todos los gastos y apoyos o que la fuente no sea correcta”, expresó.