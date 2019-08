En la ruta de los libros

Síguenos en Facebook

En mi escritorio de este diario en el que llevo trabajando ya más de doce años (¡doce años!) hay libros por doquier. No son los libros que suelo llevar a casa y que leo por las noches o por las tardes libres bajo la atenta mirada de la pequeña Nina (una hermosa cockapoo de claro pelaje impetuoso). Pero esos libros siempre están a mi alrededor y los ojeo, los leo durante el día, los reviso en medio de esos ratos libres que deja el trabajo cotidiano.

Son los libros que me dejan mis amigos y no amigos escritores. Están allí apilados pero nunca olvidados: tarde o temprano llego a ellos.

Hay escritores liberteños, sí, pero también de otras latitudes del país. No a todos puedo atender a la vez, así que poco a poco voy por ellos. A veces por necesidad, por prioridad laboral y otras por simple placer.

Me identifico con ellos, pues pese a que son diversos y no todos tienen necesariamente el mismo nivel de calidad o intensidad, me reconozco como uno de ellos. Soy un escritor de periódicos que ha postergado -justamente por dedicarle mucho tiempo al periódico y a la vida que queda después del periódico- su debut literario. Y, sin embargo, los libros y los escritores son lo más cercano a mi hogar. Y por ello he pasado los últimos años paseando y compartiendo mesas en distintas ferias del libro, comentando y presentando publicaciones. “Y eso que no has publicado ningún libro”, diría algún amigo escritor, a manera de taquito.

Por eso mismo he celebrado también recientes logros de escritores como Carlos Santa María (con soberbia segunda parte de su “Cuento Liberteño. Panorama actual") el debut como novelista de mi buen amigo Charlie Becerra por todo lo alto (“Solo vine para que ella me matara”, publicado en Planeta), el ímpetu librero y promisorio de mi gran partner Jorge Tume, de Paolo Zavaleta y de otros nombres que ya mencionaré próximamente y que están disparando, desde estas tierras, ráfagas de amor por los libros.

Desde este diario y estas páginas, y mientras este periodista siga sentado en este mismo escritorio, tengan por seguro que apoyaremos esa cruzada. Cuenten con eso, compañeros de ruta.