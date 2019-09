Escritor Teodoro Rivero inaugura programa de lectura

Síguenos en Facebook

El jardín botánico de Trujillo se convirtió en el escenario perfecto para que el reconocido escritor Teodoro Rivero Ayllón se reunirá con decenas de escolares que encontraron en él, un motivo perfecto para amar a la lectura, los escolares reconocieron al autor natural de la provincia de Ascope, que compartió con los intelectuales del Grupo Norte en el siglo pasado.

"Cultura de valores, era lo que decía Sarmiento, el presidente de Argentina, quien decía, si el pueblo es el soberano, hay que educar al soberano, estos niños que aprendan no de mi, sino de lo que pueden ofrecerles sus profesores, esta es una campaña por la cultura y por la siembra de valores”, dijo.

Ribero Ayllón cumplió el pasado 23 de setiembre 86 años y fue el primer invitado del programa denominado “Leyendo con el club de Leones Palmeras del Golf”.

"Esta idea me la robo de Lucho Castañeda, el gerente de panaderías Castañeda, me pareció excelente, siempre digo que sola no se puede hacer nada, pero si unimos esfuerzo se logran grandes cosas. Estamos iniciando este programa con la participación de nuestro escritor ascopano estamos fomentando el hábito a la lectura”, señaló Jadith Caballero, presidente del Club de Leones “Palmeras del Golf”.

El objetivo de este programa también es conseguir la participación de la mayoría de instituciones educativas de la provincia de Trujillo.