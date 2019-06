Estudiantes de Biología de la UNT visten de luto por "muerte" del río Moche, playas y totorales (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Carlos Bocanegra, biólogo de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), junto a un grupo de estudiantes, realizaron una peculiar protesta en la Plaza de Armas de Trujillo. Ellos vestían completamente de negro, pues alegaban que estaban de "luto" por la "muerte" del río Moche y las playas de la ciudad.

"Es increíble el desinterés de las autoridades de turno. Todos se van en puras promesas, charlas, conferencias; pero seguro luego los vamos a ver desfilando con sus pancartas. Yo me pregunto ¿qué hacen por el río Mohe?, ¿qué hacen por las playas?; ¿qué hacen por los totorales?. Ese es el tema. Hay leyes, ordenanzas y no las reglamentan", manifestó el biólogo.

Bocanegra comentó que no solo hay desinterés por parte de las autoridades, sino que también hay corrupción. "Lo que quieren hacer es seguir colocando piedras en la playa, porque viven de las declaratorias de emergencia. ¿Qué han solucionado? Nada. Hay que entender que no podemos vivir de espaldas al mar, es fuente de trabajo fuente de investigación, basta de celebraciones, no tenemos nada que celebrar", manifestó el biólogo.