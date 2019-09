Ever Cadenillas: “Las personas serias hablamos a través de documentos”

El vicegobernador regional de La Libertad, Ever Cadenillas Coronel, confirmó que este martes se iniciará la rehabilitación de la avenida Miraflores, que tendrá como plazo de ejecución 7 meses.

Sin embargo, en su calidad de director de la Reconstrucción con Cambios del gobierno regional, decidió responder a las constantes críticas realizadas por el alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo, quien hace una semana afirmó que Manuel Llempén “no cumple con sus promesas de campaña”.

RESPONDE

“Yo lo invito al alcalde (Daniel Marcelo) a presentar documentación y que no nos haga saber estas cosas a través de los medios. Las personas serias hablamos a través de documentos y hablamos en las instituciones, no lo hacemos a través de periódicos”, manifestó.

El alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo, se había mostrado preocupado por la intervención “incompleta” del gobierno regional en las pistas de Trujillo, pero Ever Cadenillas, nuevamente, aclaró que no es su responsabilidad.

“En Trujillo debió invertirse aproximadamente 1,000 millones de soles, pero los que estamos en el gobierno actual no somos responsables de las desidias y de las falencias de los gobiernos del año 2017, cuando tuvieron que hacer un inventario de todos las vías. Nosotros no tenemos responsabilidades de gobiernos que no hicieron su trabajo”, señaló.

CHAVIMOCHIC

En otro tema, el vicegobernador también respondió por la ejecución de la presa Palo Redondo, y aclaró que hoy el gobernador, Manuel Llempén, anunciará si Odebrecht seguirá a cargo.

“Este es un anuncio que lo va hacer Manuel Llempén a su retorno de Lima. Justo el gobernador ha tenido conversaciones en el Consejo de Ministros y con el mismo Presidente de la República, no hay nada confirmado”, dijo.