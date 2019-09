Exgobernador Luis Valdez pide la renuncia del gerente de Salud Constantino Vila

Síguenos en Facebook

El ex gobernador de la región La Libertad, Luis Valdez, respondió por la crisis de las áreas de Neonatología de los hospitales Regional Docente y Belén de Trujillo.

Según la exautoridad, existe responsabilidad por parte de la gestión del gobernador regional, Manuel Llempén, aunque no precisó su nombre, sino el del gerente de Salud, Constantino Vila, a quien le pidió renunciar al cargo.

QUE SE VAYA

“La nueva gestión debió haber previsto esto, ya llevan el 25% de una carrera gubernamental(…) Por supuesto que yo lo apoyo (la salida de Constantino Vila) porque ya están al 25% de su gestión y debieron haber puesto mayor atención, por lo menos requerir estos recursos, hacer gestión”, dijo Valdez.

RESPONDE

En tanto, el gerente regional de Salud, Constantino Vila Córdova, refirió que respeta las críticas en su contra, aunque no las comparte.

“Siempre que hay un nuevo gobernador o hay un nuevo director, creen que de la noche a la mañana todo está bien y sino, bueno hay que hacer un show y que rueden cabezas y así va a cambiar la situación. Ya vamos a tener 200 años de independencia y eso nunca ha sido y en ninguna parte es así (…) La salud no se puede politizar, todo el mundo está utilizando ahora la neonatología, y todos sabemos cómo es, esto no es de ahora y esto está pasando en todo el Perú, entonces darle eco a estas voces en realidad yo respeto y no comparto”, indicó

DESCARTA

Luis Valdez aseguró no tener responsabilidad en esta situación, pese a lo advertido en el 2018 por la Defensoría del Pueblo, y en su defensa señaló que había un impedimento legal que no le permitió gastar lo que le transfirieron desde el Ejecutivo.

“En lo absoluto, tanto es así que nos sometemos a todas las investigaciones y como ha sido norma en mis doce años de gestión pública, todas las denuncias, todas las quejas, y todas las investigaciones he salido absuelto”, indicó.