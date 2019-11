Gerente de Educación niega actos de corrupción en Feria del Libro

Síguenos en Facebook

La gerente de Educación, Cultura, Juventud y Deporte de la Municipalidad de Trujillo, Rocío Vidal Maringota, descartó que la octava edición de la Feria del Libro de Trujillo se haya manchado presuntamente con actos de corrupción, como lo denunciaron los regidores Luis Bahamonde y Jorge Rodríguez.

“Descarto cualquier acto de corrupción, y me gustaría que busquen la verdad, para no engañar a la sociedad y no utilizar términos, como presuntamente, supuestamente, y se presume. Hay que tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos, están dañando el honor y la integridad”, señaló.

Sin embargo, la funcionaria aún no ha precisado los gastos que realizaron durante los días que duró el evento que se realizó en octubre en la plaza de armas de la ciudad.