Gloria Montenegro: “Llempén tiene el rol de liderar. Así que acá no hay que cada vecino se cuida”

La congresista de la República Gloria Montenegro cuestionó ayer que ante la advertencia de lluvias y la probable activación de las quebradas, el gobernador de la región La Libertad, Manuel Llempén Coronel, haya salido a recomendar a los pobladores, limpiar las calles, proteger sus bienes y sellar enchufes, ya que las obras preventivas demorarán al menos dos años.

“Manuel Llempén tiene el rol ejecutivo de liderazgo. Así que acá no hay que cada vecino se cuida, él es el responsable de la región y para eso ha sido elegido”, enfatizó la legisladora de APP.

LIDERAR

Montenegro dijo que el gobernador antes de pensar si hay obras o no en las quebradas San Ildefonso, San Carlos y El León, debe, en estos momentos, liderar el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

“Esto significa que en cada cuadrante de la ciudad de Trujillo y sus distritos y en las zonas de riesgo deben estar las brigadas no solo juramentadas para la foto, sino listas para trabajar ante la emergencia; y él, como gobernador, tiene que implementarlas”, comentó.

También le pidió que coordine con los gobiernos locales y haga lo mismo con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), para que con anticipación haya un aviso y estar prevenidos de lo que vaya a pasar. “En eso debe preocuparse, porque en este momento no van a hacer la obra en las quebradas”, agregó.

Montenegro aclaró que “prevenir no es alertar”. “Se trata de trabajar en la gestión del territorio. Manuel conoce muy bien el territorio, ¿cuál es su plan urbano, el rural?, ¿cuál es su planificación ecológica, económica? Sabes, porque sin planificación no hay acción valedera. Es momento de actuar y ponerse las pilas en Trujillo. Basta de estar con la cabeza gacha defendiendo a autoridades que no valen la pena y nos hacen quedar mal a todos”, acotó.