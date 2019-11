Gloria Montenegro renuncia al partido Alianza Para el Progreso

Síguenos en Facebook

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro Figueroa, renunció irrevocablemente a Alianza Para el Progreso (APP), luego de su anunciar hace tres semanas que se encontraba evaluando su permanencia en el partido de César Acuña Peralta; al parecer las críticas en torno a su posición en política pudieron más, también lo expresó así en una carta cursada al líder de APP el último 30 de octubre.

Gloria Montenegro ingresó esta tarde el documento dirigido a César Acuña Peralta, presidente del partido político Alianza Para el Progreso, y le hizo saber su renuncia irrevocable.

"Te escribo estas líneas para, en principio, ratificarte mi respeto y aprecio personal, además para darle a conocer mi decisión de renunciar irrevocablemente a mi filiación al partido político Alianza Para el Progreso que fundaste hace casi 18 años, con los mejores fines democráticos y sociales; esta renuncia la presento con la conciencia tranquila de haber respetado y seguido los lineamientos de la doctrina, principios y finalidades partidarias, y lo más importante, de haber honrado el compromiso asumido ante el electorado que me dio el privilegio de representarlo en el Congreso de la República", se lee en el documento.

La ministra afirma que se va del partido que la llevó a ser regidora y alcaldesa de la ciudad de Trujillo, confiada en la labor política que realizó mientras militó en Alianza Para el Progreso.

"Mi decisión se desprende de la necesidad de no discrepar frente a modos distintos de interpretar estos principios y valores democráticos. No es mi deseo ser la frecuente voz singular y discordante en una agrupación política cuyas finalidades partidarias no han sido comprendidas en su total magnitud por un sector de voceros del partido", expresa en su carta.

En los últimos días también se conoció que Gloria Montenegro tenía intenciones de postular al Congreso por un partido recientemente creado, sin embargo aún no se oficializó nada al respecto.