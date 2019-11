Gloria y Valdez

Síguenos en Facebook

Gloria Montenegro no era precisamente miembro de la denominada cúpula de César Acuña. No al menos en los últimos tiempos. Es decir, estaba en su entorno, pero con un poder propio, no cogida de su brazo, para decirlo de un modo figurativo.

En ese lugar estaba y está más bien Luis Valdez, abogado de Acuña y quien fuera gobernador de La Libertad, ungido como tal ante la renuncia de su jefe para buscar así su sueño presidencial, que en 2016 quedó trunco.

Gloria Montenegro, dentro de Alianza Para el Progreso y su entraña trujillana, ha sido la antítesis de Luis Valdez. En 2014, cuando Acuña dejó la alcaldía para ir por la entonces presidencia regional de La Libertad, ella asumió como alcaldesa, y una de sus primeras medidas fue sacar del cargo de gerente general a Valdez y a su gente de confianza. Montenegro dio a entender que había encontrado hechos irregulares en la gestión municipal.

Desde ese tiempo, no eran pocos los que la veían con pasta para congresista, por esa predisposición al debate y al fuego cruzado ante los micrófonos. “Es la cancerbera de Acuña”, dijo alguna vez el veterano aprista José Murgia, exalcalde de Trujillo y exgobernador de La Libertad, a manera de queja. Y es que la hoy ministra de la Mujer siempre tuvo una clara postura contraria a lo que muchos llaman el “fujiaprismo”.

Desde la gestión de Pedro Pablo Kuczynski ella se ubicó en el ala más oficialista del partido de Acuña, más progresista y más crítica de la mayoría congresal. Bastaría analizar sus votos y sus intervenciones en el hemiciclo para, por ejemplo, ver que Montenegro no ha comulgado siempre con Richard Acuña, el hijo de su líder.

Por ello, no sorprendió mucho cuando se puso el fajín con Vizcarra. Sus críticos, dentro y fuera de su partido, dicen que era lo que siempre estuvo buscando y que hizo todo para lograrlo. Y tiempos después, tampoco sorprendió que se la jugase por Vizcarra cuando su partido en el Congreso más bien lo suspendía y ungía a Meche Aráoz en aquella escena tragicómica.

Su salida de APP estaba cantada, pero algo pareció acelerarla: el hecho de que Luis Valdez encabezara la lista al Congreso de su partido, esa que la llevó a ella hasta el Parlamento. Valdez, así, parece haber ganado la batalla dentro de los linderos de Acuña, pero hacia afuera la victoria parece ser toda de Gloria Montenegro.