Gobernador regional Manuel Llempén asume protagonismo en APP

El gobernador regional Manuel Llempén asumió el rol protagónico de su partido Alianza Para El Progreso (APP). Fuentes apepistas confirmaron a Correo que el mismo Llempén Coronel dijo que "de aquí para adelante, yo estoy acá como responsable político regional, y ese es el nombre que deben darme a mí, no gobernador, ¿de acuerdo?".

La autoridad dijo esto en la convención de APP realizada el último sábado en Trujillo.

MENSAJE

Pero no será el único que verá de cerca lo que suceda en el partido de César Acuña, pues la máxima autoridad en La Libertad habría pedido que las coordinaciones políticas también se realicen con el vicegobernador regional, Ever Cadenillas Coronel, y con el asesor del gobierno regional, Hernán Aquino Dionisio.

“Quien me va ayudar en ese manejo es Ever (Cadenillas) con Hernán (Aquino). Ustedes, los coordinadores provinciales políticos con Ever y con Hernán, ellos lo ven conmigo, nos sentamos y comenzamos inmediatamente ahí”, dijo.

Los apepistas que utilizaron sus redes sociales para confirmar el rol del gobernador fueron el exconsejero regional Joel Díaz, y el regidor de la municipalidad de Trujillo, Sergio Vílchez. Este último publicó en su cuenta de Facebook que "Manuel Llempen Coronel (es) responsable político regional, y Eduardo Azabache coordinador regional".

CON CUIDADO

Correo pudo conocer que el gobernador le advirtió a los coordinadores políticos de Alianza Para el Progreso que no prometan algo que no van a poder concretar.

"Por favor, no aceptar algo que no podamos hacer, solamente aceptemos lo que podamos hacer, porque promesa incumplida, esos son votos en contra", apuntó.

Manuel Llempén destacó que le brindará todo su apoyo a los coordinadores.