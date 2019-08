Gobernador regional observa declaratoria de emergencia planteada por consejo regional

Síguenos en Facebook

Hoy desde las 3 p.m., en la provincia de Bolívar, los consejeros regionales, motivados por los altos índices de inseguridad, aprobarán en la sesión de consejo descentralizada solicitar ante el Presidente de la República la declaratoria de emergencia de la región La Libertad por 180 días.

Sin embargo, la principal observación a este pedido la hizo el gobernador regional, Manuel Llempén, quien aclara que debe ser una medida planificada.

ACCIÓN

Sin embargo, esto no quiere decir que Llempén Coronel esté en contra de esta iniciativa. La apoya, pero deja entrever que sería un pedido apresurado.

“Los indicadores nos llevan a que sería muy adecuado declarar en emergencia a la región La Libertad, pero para eso es necesario que nosotros tengamos listo un plan de intervención, y no solamente con medidas represivas; lo que nosotros debemos de mirar es el preparar un plan estratégico”, aseguró.

PLAZOS

Asimismo, el gobernador cuestionó el plazo de 180 días establecido por el consejero regional, Greco Quiroz, quien planteó este punto a tratar en la sesión descentralizada de consejo.

“Cuando hemos tenido planes de emergencia esto no es por un periodo largo, máximo lo dan por 60 días y se puede ampliar a 90 días. Pero, si nosotros nos ponemos durante estos 60 días a preparar los programas de intervención, no nos va a alcanzar el tiempo y de repente vamos a realizar medidas no adecuadas”, manifestó.

COORDINACIÓN

La declaratoria de emergencia tendría que tener además la participación de otras autoridades, advirtió Llempén.

“En esta iniciativa deberíamos de reunirnos todos y establecer un plan estratégico, inclusive mirar cuánto sería el financiamiento para hacer efectivo este plan de intervención, y eso podría traducirse inmediatamente en una ley de emergencia que ya salga con su financiamiento”, añadió.