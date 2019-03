Gobierno regional anuncia mejoras en los sectores de Educación y Salud en Usquil

Síguenos en Facebook

Realizar grandes inversiones en salud y educación fue la conclusión de la reunión donde participaron los funcionarios del Gobierno Regional de La Libertad y las autoridades del distrito de Usquil, provincia de Otuzco.

El alcalde del mencionado pueblo, Grover Cruz Moreno, felicitó a los funcionarios del gobierno regional por haber escuchado “in situ” las demandas que tienen. Por ejemplo, recordó, que su comuna carece de recursos económicos para seguir solventando el sueldo de 34 docentes, que no reciben ni un sol de parte de la región o el gobierno central.

“Nuestra decisión no obedece a una falta de compromiso con nuestra población, sino que no podemos seguir afectando recursos que no están contemplados para esos fines”, señaló.

También se refirió a la estructura de algunas instituciones en el distrito de Usquil.

"Tenemos colegios considerados en muy alto riesgo, por ejemplo, está el caso de la institución San Miguel de Coina y la ubicada en el C.P. Capachique, además del puesto de salud del C.P. Monchacap, los cuales urgen ser atendidos", enfatizó.

Por su parte, el gerente regional Eduardo Azabache Alvarado, manifestó que como tarea principal tienen como objetivo combatir la desnutrición infantil, la deserción escolar y fortalecer la atención primaria en salud.

Con respecto a la situación encontrada en Usquil, refirió que existe un grave problema en el sector salud respecto a la infraestructura y equipamiento, por lo cual, realizarán una inversión paulatina para cerrar las brechas de calidad en la atención médica.

En cuanto al sector educación, señaló que se realizará la ampliación de siete instituciones educativas que a la fecha no están creadas formalmente, requisito indispensable para la formalización y validez educativa de los estudiantes.

Otro de los acuerdos tomados en esta reunión fue, la cobertura salarial de los docentes por parte del ministerio y la gerencia regional de educación.