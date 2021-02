La ley seca y el cierre del tránsito para vehículos de transporte público de Chimbote a Trujillo, incluidos los taxis colectivos piratas, entre otros, son las nuevas medidas que entrarían en vigencia en la región La Libertad, anunció el gobernador regional Manuel Llempén Coronel para reducir los contagios y muertes por COVID-19.

“Estamos preocupados por lo que viene ocurriendo y todas las semanas nos reunimos en el Comando Regional Covid-19 para analizar la evolución de los índices de contagios y fallecimientos”, señaló Llempén Coronel al término de una mesa de trabajo con los alcaldes distritales de la provincia de Trujillo.

Llempén Coronel lamentó que el alcalde de Trujillo, José Ruiz, no se haya presentado a esta reunión.

“No hemos tenido una razón o justificación de su ausencia. Esperábamos que venga. No nos han explicado porque no llegó, no se comunicó el motivo y lamentamos eso, pero causó extrañeza entre los participantes su ausencia”, dijo.

En la reunión, los alcaldes reiteraron que pese a los escaso recursos económicos que tienen seguirán haciendo todos los esfuerzos necesarios para ayudar a controlar aforos y el respeto a las normas de bioseguridad en mercados, transporte público y en diversos locales, con apoyo de efectivo policiales y del Ejército.

VER MÁS: Intervienen a 90 personas que participaban de una fiesta en Trujillo

Pedirán recursos

“Los alcaldes están pidiendo presupuesto para contratar fiscalizadores y vamos a insistir con ese pedido ante la presidente del Consejo de Ministro”, sostuvo Llempén.

También inspeccionarán los mercados en la región La Libertad para que tengan una puerta de ingreso y otra de salida . Además, que en los transportes públicos los pasajeros usen el protector facial.

“Vamos a exigir que todos los mercados tengan una puerta de ingreso y otras de salida, que se respete el aforo y que en el transporte público se respete el uso de mascarilla y protector facial, sancionando fuertemente a los infractores”, señaló.

Pedirán ley seca

Respecto a la ley seca, acotó que la emergencia sanitaria prohíbe las reuniones, pero no especifica sobre la venta y consumo de licor.

“Estamos pidiendo información legal para adoptar una decisión. La idea es que eso entre en vigencia desde mañana (hoy miércoles) con la supervisión de las municipalidades y apoyo de la PNP y el Ejército”, expresó.

En cuanto al cierre del paso a buses que vienen con pasajeros de Chimbote a Trujillo, precisó que Áncash se encuentra en extrema alerta y en cuarentena y que La Libertad está dos niveles abajo.

“Estamos comunicando a las empresas de transporte interprovincial que no vendan pasajes desde mañana (miércoles) porque no vamos a permitir el ingreso de vehículos de transporte de pasajeros. Vamos a fiscalizar el cumplimiento estricto de eso en lugares estratégicos”, dijo.

TAMBIÉN PUEDE LEER: Pareja de recién casados e invitados son intervenidos en Huanchaco, en La Libertad

COMPRA DE VACUNAS

En cuanto a la posible compra de vacunas por la municipalidad de Trujillo, señaló que saludaba la iniciativa, pero se entiende que es el Minsa quien está a cargo, y eso debe ser visto por el Gobierno Nacional.

“Hay que ver que el proceso de vacunación requiere una cadena de frio, vacunadores, logística, entre otros. Si se ha pensado en todo eso, que bueno, porque va a ayudar a la población”, complementó.

VIDEO RECOMENDADO

Más de 90 personas intervenidas en una fiesta en Trujillo | Correo