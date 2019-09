Gobierno regional insistirá con Odebrecht

Síguenos en Facebook

El gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, irá a Palacio de Gobierno para insistir con que la constructora brasileña Odebrecht ejecute lo que resta de la presa Palo Redondo, y luego se realice una nueva convocatoria para que otra empresa continúe con la culminación de la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic.

Esta reunión representa quizás la última oportunidad que le queda al gobernador para concretar uno de sus ofrecimientos de campaña.

SALIDA

La autoridad regional manifestó que la reunión sería el miércoles 11 de setiembre.

“El próximo miércoles, no de esta semana sino de la siguiente, yo tengo una participación en el Consejo de Ministros. Le he pedido la semana anterior al presidente del Consejo de Ministros y al señor Presidente, y ambos me han ofrecido encontrar una fecha próxima para hacer una exposición de la problemática de la región La Libertad en el Consejo de Ministros. Según indicaron, va a ser posiblemente el próximo miércoles”, dijo.

PEDIDO

En ese sentido, Manuel Llempén recalcó que el proyecto paralizado desde noviembre de 2016 tendrá que destrabarse, pese a las opiniones que condenan todo vínculo con Odebrecht.

“Voy a pedir el reinicio de Chavimochic (…) El Ministerio de Agricultura ya dio su conformidad para la firma del contrato. No vamos a firmar un nuevo contrato, aquí lo que ocurre es que yo estoy exigiendo la conclusión de la presa Palo Redondo, no va más la concesión”, señaló.

EN CONTRA

Como se recuerda, el exgobernador regional, Luis Valdez Farías, dijo estar en contra de “negociar” con una empresa “corrupta”, y el último viernes cuestionó que Manuel Llempén, a pesar de todo, continúe creyendo que la solución a la presa Palo Redondo está con la intervención de Odebrecht.

“Esto no depende del gobierno regional, y si el gobierno nacional ha dicho que no va Odebrecht, entonces no va, no debe insistir”, afirmó.

Y quien sigue esta línea es otro representante de Alianza Para el Progreso (APP). Se trata del consejero regional Greco Quiroz.

“De ninguna forma se debe suscribir un contrato o adenda con una empresa corrupta como Odebrecht, por qué insistir en usar dinero de todos los peruanos para pagar a una empresa delictiva como esta. No olvides que en Palo Redondo Odebrecht no ha invertido un sol y tratar de cambiar la posición del Gobierno a mi entender es pérdida de dinero y tiempo”, señaló.

Pero no es todo. También le solicitó al presidente del Consejo Regional, David Calderón de los Ríos, que invite al gobernador regional a una próxima sesión de consejo para que informe la estrategia que implementará para la continuación de las obras de la III etapa de Chavimochic.

SOLUCIÓN

El gerente general del gobierno regional, William León Huertas, respondió a las críticas realizadas, y sustentó que es la solución ideal para definir lo más pronto posible la construcción total de la presa Palo Redondo.

“La mejor salida en este caso es esa. Porque nos va a permitir que los trabajos sean renovados de forma más rápida, y lo otro es que generará menos pérdidas o costos para el Estado. Si nosotros dejamos sin efecto o resolvemos el contrato, va a demorar entre seis y siete años la renovación de Palo Redondo si la otra empresa que vaya a ganar asume los trabajos como están y generaría más gastos”, dijo.

La posibilidad de que la próxima semana se pueda definir el destrabe de la presa Palo Redondo es favorable a la solución que impulsa Manuel Llempén. Según su gerente general, el gobernador insiste porque no se demostró que se entregaron coimas durante el proceso de la concesión.

“En algún momento, en junio, el Presidente de la República le manifestó al gobernador que ‘ya de una vez necesitamos la firma de la adenda’. Sino que en ese ínterin salen los seudónimos de ‘Radox’ y ‘Escorpión’, y entonces el presidente por obvias razones retrocedió. Y por eso es que piden la resolución del contrato, pero luego eso se ha caído porque ya sabemos que no es nadie de Chavimochic y no es nadie del Ejecutivo, y es por eso que el gobernador insiste nuevamente”, afirmó.

Respecto a esto, el consejero regional de Alianza para el Progreso, Roberto Portilla, indicó que el gobernador, Manuel Llempén, debe buscar el mecanismo adecuado y más transparente.

“En la medida del beneficio social para la población liberteña, creo que se tendría que buscar el mecanismo adecuado conforme a ley y, lo más transparente posible, con Odebrecht como propuesta del gobierno regional se ve jalada de los pelos. Lo ideal sería sin Odebrecht, pero también lo ideal es que se haga en el menor tiempo posible”, dijo.

SIN SEGURO

En medio de esta propuesta que ha generado opiniones diferentes, Correo informó que Odebrecht dejará de pagar la póliza de seguro para afrontar cualquier contingencia en la presa Palo Redondo.

El mismo gerente general, en representación del gobernador regional, dijo que esta situación se revertirá si se permite a Odebrecht continuar al frente de esta obra.

“Esto deviene en este tipo de situaciones, y están en la incertidumbre porque unos dicen que sí va y otros dicen que no va. Entonces lo mejor que puede hacer nuestro gobernador es ir al Presidente de la República y exponerle la situación y allí que se decida. De ahí todo va a devenir en un lineamiento que el Presidente dé. Yo espero que en esa exposición nuestro gobernador regional persuada al Presidente”, aseguró.