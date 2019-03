Hallan documentación desaparecida de exgestión de José Ruiz

Síguenos en Facebook

El alcalde distrital de Huanchaco, Estay García Castillo, junto a sus regidores denunciaron el hallazgo de cajas con documentos de la exgestión municipal de José Ruiz Vega, que no fue presentada en el proceso de transferencia.

Durante un recorrido por la quebrada Valdivia, donde se desarrollan trabajos de descolmatación, las autoridades municipales encontraron la documentación en originales.

Se encontró valorizaciones de obras, cartas fianza, expedientes de obras, cheques, boletos de ingreso al muelle, entre otros documentos.

El teniente alcalde Willy Cuba Jiménez aseveró “que se ha encontrado evidencias que servirán para determinar responsabilidades de los exfuncionarios de la exgestión”.

“José Ruiz no entregó toda la documentación, no sabíamos dónde estaba. Esto quedó consignado por nosotros en los formatos de la transferencia que fueron derivados a la Contraloría. La documentación hallada debería estar en los archivos de la municipalidad, pero no ha sido así, y la encontramos en una quebrada. Tendrán que deslindarse responsabilidades”, refirió.

DOCUMENTOS

Mientras que el alcalde de Huanchaco, Estay García, indicó que ha existido la intención de ocultar información, con lo cual se ha hecho un grave daño a la municipalidad.

“Al iniciarse el trabajo de esta gestión municipal no se pudo contar con la documentación necesaria. Con lo ocurrido se está retrasando el trabajo de la gestión municipal. Esto dificulta el desarrollo de Huanchaco. Invoco a las autoridades que tomen cartas en el asunto”, señaló.

El burgomaestre hizo de conocimiento de lo sucedido a la Policía y al fiscal provincial titular Daniel Macedo Rabines, quien dispuso el recojo de los documentos para las investigaciones correspondientes de acuerdo a ley.

Correo trató de contactarse con José Ruiz, quien es el primer regidor de la municipalidad de Trujillo por APP, pero no respondió.