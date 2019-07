Hampones asaltan a conductor de colectivo y se llevan vehículo

Síguenos en Facebook

Momentos de terror vivió el conductor de un colectivo que fue asaltado por tres hampones que abordaron el vehículo a la altura del Puente Grande Huamachuco y tras golpearlo le arrebataron su herramienta de trabajo.

HECHOS

El agraviado relató que los tres delincuentes subieron a su unidad al promediar la 1:10 de la mañana cuando estaban por el Puente Grande Huamachuco e iban con destino a la ciudad de Trujillo. Cuando se encontraban a la altura de la Ramada, uno de los falsos pasajeros sacó un arma de fuego y lo amenazó. Uno de los hampones se puso al volante y abandonaron al conductor por el río Negro, en cajabamba.

Los hampones se llevaron el colectivo de placa de rodaje T4B-085 con rumbo desconocido. Mientras que el agraviado pidió el apoyo de los serenos que lo trasladaron a la Comisaría PNP de Cajabamba para poner la denuncia.

"Estos supuestos pasajeros tomaron el vehículo a la 1:10 de la mañana e iban con destino a la ciudad de Trujillo, eran jóvenes de aproximadamente 25 a 26 años. Estaban con sus mochilas y cuando nos encontrábamos por la Ramada, me amenazaron de muerte y me golpearon. Me amarraron y me subieron a la maletera del vehículo. Luego me dejaron cerca a Cajabamba", indicó el conductor del vehículo que espera que encuentren su herramienta de trabajo.