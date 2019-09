Hampones extorsionan a alcalde de Condormarca y le exigen el pago de S/ 50,000

Síguenos en Facebook

El alcalde del distrito de Condormarca, Rhonal Elber Vergaray Cerna, es la nueva víctima de los extorsionadores que a través de llamadas le vienen exigiendo que pague la suma de S/ 50,000 para no atentar contra su vida y la de su familia. Es la autoridad once del año en La Libertad que es blanco del hampa.

"Hay gente que está detrás de mi, dice que saben mis movimientos, donde vive mi familia, cual es la placa de mi camioneta y en u momento me pidieron 50 mil soles", dijo.

Vergaray Cerna señaló que recibió como cinco llamadas, pero que no le preocupa y que seguirá trabajando para su pueblo.

"No me preocupa que me extorsionen, porque estoy defendiendo los intereses de mi pueblo. Han sido como cinco llamadas y por eso cambio de celular cada quince días. Me preocupa, porque a veces quieren hacer algo contra mi, yo tengo mi esposa y mis hijos están pequeñitos y me necesitan. Yo soy joven, robusto y no tengo miedo", indicó Vergaray.

La autoridad de Condormarca, ubicado en la provincia de Bolívar, destacó que hace 12 días le hicieron la última llamada. Sin bien no denunció el hecho, espera hacerlo en caso los extorsionadores continúen llamándolo.