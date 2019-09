Hampones golpean a escolar y le arrebatan su motocicleta

Síguenos en Facebook

Un escolar fue víctima de la delincuencia en la provincia de Sánchez Carrión y es que cuando se dirigía a clases en su motocicleta fue asaltado por dos hampones.

El agraviado es Adelfio Ballena Pizán, quien se dirigía a clases a la I.E. Daniel Alcides Carrión del caserío El Calvario del distrito de Curgos. Él fue abordado por dos hampones que lo golpearon y le robaron su motocicleta.

"Siempre vengo al colegio a las 7:13 de la mañana y había un palo en el camino. Bajé y apareció un señor con pasamontañas, me corrí y el señor me pegó en la cabeza y luego me amarraron", señaló.

Los delincuentes se llevaron la motocicleta con rumbo desconocido. Mientras que el joven pidió el apoyo de las Rondas Campesinas de Curgos para que recuperen el vehículo.