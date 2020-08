Hay 212 médicos con coronavirus en La Libertad

Escrito por Alan Benites

Héroes de bata blanca. El Colegio Médico de La Libertad informó que a la fecha ya son 212 los galenos contagiados con Covid-19 en la región. Ellos se infectaron en el cumplimiento de sus labores y, pese a ello, varios de los que se han recuperado han regresado a los hospitales a seguir liderando la batalla contra la pandemia.

VULNERABLES

El elevado número de infectados ha hecho que los establecimientos de salud de este departamento tengan escasez de personal asistencial.

Wilmer Gutiérrez, decano del Colegio Médico de La Libertad, informó en su momento que tres doctores habían fallecido con coronavirus y que otros 10 luchaban por sus vidas y se encontraban internados en los Hospital Alta Complejidad, Regional Docente y Víctor Lazarte Echegaray.

“Hay falta de personal en los hospitales y las convocatorias que hacen (para contratar) no tienen acogida. El problema persiste porque las condiciones de trabajo que ofrecen no son las adecuadas, no se da estabilidad ni la seguridad de que trabajarán bien protegidos”, dijo.

Esta orden profesional también invocó a las autoridades a controlar los focos de infección que se dan en los mercados y en el transporte público.

Además, aclararon que las cifras de muertes en la región no han disminuido y que los hospitales continúan colapsados y con falta de medicamentos.