Hay riesgo en las quebradas, pero solo se puede limpiar y colocar "sacos de arena"

La historia se repite. El subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujilllo (MPT), César Florez Corbera, anunció que el próximo mes ingresamos a temporada de lluvias y nuevamente surge el riesgo de que las quebradas San Ildefonso, San Carlos y el León se activen.

“Solución definitiva para las quebradas lamentablemente no hay, eso hay que decirlo a la población y hay que decirlo claro. La población tiene que prepararse ante un escenario real, no ante un supuesto escenario. No hay obras duras que permitan reducir el riesgo si se activa nuevamente las quebradas. Por el momento, no hay ninguna alerta con relación a eso, pero entramos en temporada de lluvia el próximo mes y ese escenario puede cambiar", advirtió.

TRABAJOS DE SIEMPRE

En ese contexto, Florez dijo que lo único que queda es volvernos a preparar con las "rutas del agua" y los "sacos de arena".

En efecto, ayer el Gobierno Regional de La Libertad (GRLL) junto a la Municipalidad Distrital de El Porvenir y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento iniciaron los trabajos para la descolmatación de la quebrada San Ildefonso, a fin de liberarla de los montículos de basura y desmonte que abundan en su cauce.

Las labores se realizarán por un periodo de 30 días y en una extensión de 2.5 km. Se está trabajando con un cargador frontal y tres volquetes, los cuales empezaron en el badén ubicado en la calle Andrés Castillo, distrito de El Porvenir.

Con la descolmatación se busca tomar medidas preventivas para que, en caso se reactive la quebrada San Ildefonso, la corriente de agua no cause graves daños materiales ni perjudique a los habitantes de la provincia de Trujillo.

Las autoridades determinaron establecer una reunión de la Plataforma Regional de Defensa Civil para abordar esta problemática y tomar medidas adecuadas en la prevención de desastres ante fuertes lluvias.

CUESTIONA

En tanto, el alcalde Daniel Marcelo lamentó que la reconstrucción no avance y solo se estén ejecutando pistas.

“A La Libertad le asignaron más de 4 mil millones de soles y, según algunos datos que hemos tenido, no se ha gastado ni el 10%.”, señaló.

CONTRALOR

Con respecto a la visita del contralor general de la República, Nelson Shack Yalta, el burgomaestre preguntó ¿qué obras vino a supervisar si no hay nada?, precisando que solo se estaban haciendo pistas.

“Qué bueno que haya venido el contralor a ver una realidad que hay en Trujillo. Aunque nos hubiera gustado que vea las quebradas San Idelfonso, Del León, San Carlos, que no se puede decir están paralizadas porque no hay nada”, dijo.

Las reuniones que hubo antes para ver estos temas solo fueron para exponer algunas proyecciones y a la fecha no hay nada concreto, agregó.

ARREMETE

Marcelo señaló que la ineficiencia para que las obras no avancen proviene del Gobierno Central.

Sin embargo, recordó que al principio la unidad ejecutora de las quebradas la tuvo el Gobierno Regional.

"Después, la unidad ejecutora de las quebradas San Idelfonso y Del León pasó al Gobierno Nacional a través de los ministerios. Yo no hubiera devuelto la unidad ejecutora. Si nos asignan una responsabilidad es para poderla cumplir. Lo que nos preocupa es que el dinero de la reconstrucción está allí y no hay expedientes para ejecutar las obras", finalizó.