Homicida de estilista Andreé ya habría abandonado el país

Síguenos en Facebook

Al cumplirse diez días del homicidio del reconocido estilista Andreé Ycaza Lira, tal parece que el autor del terrible hecho de sangre ha desaparecido completamente del radar de las autoridades, quienes presumen que el ciudadano venezolano conocido como Aron ya salió de suelo peruano.

Sin embargo, los detectives a cargo de la investigación ejecutan un seguimiento cibernético a través de las redes sociales, a fin de encontrar alguna pista que los conduzca hacia el paradero del homicida.

En tal sentido, el jefe de la Región Policial La Libertad, Freddy Velásquez Carranza, exhortó a la colectividad a ser rigurosos al momento de contratar extranjeros.

INVESTIGAN

El oficial indicó que están recibiendo la colaboración de informantes venezolanos sobre el homicida del “estilista de las estrellas”.

Sin embargo, el coronel PNP explicó que el extranjero conocido por la víctima y sus allegados como “Aron” es muy cuidadoso en el mundo cibernético.

“Estamos apelando a varios ciudadanos venezolanos que están colaborando con nosotros, nos están proporcionando información pero todavía no lo logramos capturar (...) Es probable que ya haya salido del país. Seguimos buscándolo, estamos haciendo patrullaje cibernético a través de las redes sociales, pero él (Aron) es muy hábil porque no cuelga nada, paralizó sus actividades en las redes. A esto se suma que Venezuela no nos da ninguna información policial”, explicó Velásquez Carranza.

El oficial comentó que entre los delitos más recurrentes en los que se han visto involucrados ciudadanos venezolanos están los delitos contra el patrimonio (hurto y robo) y delitos contra la vida (lesiones y homicidios); además de violencia familiar.

INVOCACIÓN

Debido a que el extranjero que acabó con la vida de Ycaza Lira habría ingresado al país con una identidad falsa, el jefe policial exhortó a la ciudadanía a ser rigurosos al momento de contratar personal foráneo para laborar.

Entre las medidas que recomienda está el solicitar constancia de identificación.

“Nosotros acá estamos acostumbrados a los peruanos a exigirle el DNI, antecedentes policiales y judiciales; sin embargo, eso no sucede con los venezolanos porque a ellos solo los conocemos por un nombre o un seudónimo y ya hemos tenido varios hechos lamentables como el sucedido con el estilista Andreé y el carpintero de El Porvenir”, refirió el oficial.

Al no contar con estos filtros, el jefe PNP de la región indica que la labor policial se dificulta al momento que los agraviados denuncian un hecho delictivo cometido por un extranjero, ya que ni las mismas víctimas cuentan con la verdadera identidad de las personas que contratan.