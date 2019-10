Extorsionadores detonan artefacto explosivo en dos viviendas

Síguenos en Facebook

Momentos de pánico vivieron los vecinos del Barrio Cumbicus del sector 7 del distrito de Huamachuco cuando el fuerte estruendo de un artefacto explosivo alertó a todos.

Al salir de sus viviendas se percataron que en la puerta de una vivienda de una vecina de la zona se vio afectado por la detonación de un explosivo que habría sido arrojado por unos inescrupulosos. Además dejaron una carta con amenaza de muerte para los hijos de la señora Maximina Ramírez.

La fuerte explosión no solo dañó la puerta del inmueble que quedó partido en dos mitades, sino que se vio afectado un equipo de gimnasio. Al momento del atentado habían tres personas en la casa.

"No he tenido problema con nadie, no sospecho de nadie. Hago un llamado a las autoridades, policía y serenazgo que vean mi caso. No soy empresaria, lavo ropa y a veces cuido a dos ancianitos. Al momento del estruendo estaba con mi hijita", indicó Maximina, dueña del inmueble.

Cabe mencionar que en la carta los delincuentes amenazaron que en la próxima ocasión acabarán con la vida de los hijos de Maximina.

Personal policial y Serenazgo de Huamachuco llegaron hasta la vivienda de Maximina para recoger algunas evidencias y encontraron restos de dos artefacttos

OTRO ATENTADO

Mientras que en la casa de Carmen Vera, ubicado en el Puente Cumbicus, también detonaron un artefacto explosivo. Ella también pidió encontrar a los responsables de esta detonaciones.

La fuerte explosión afectó su puerta y los vidrios de la ventana quedaron destrozados.