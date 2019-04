Indeci saluda cambios en la reconstrucción

Síguenos en Facebook

El titular de la Dirección del Instituto de Defensa Civil (Indeci) en la región La Libertad, Hipólito Cruchaga, saludó los anuncios hechos por el nuevo director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Nelson Chui.

El funcionario calificó como “pertinentes” los anuncios de Chui de crear macrorregiones y contratar más personal especializado, porque le dará velocidad a la revisión de los expedientes que presentan los alcaldes.

“Ha dicho que se va a trabajar de lunes a domingo y que se va a contratar especialistas y eso es bueno, porque tenemos que avanzar todo lo que podamos. Por ahora la naturaleza no está dando una pausa y tenemos que trabajar”, advirtió.

HAY QUE APRENDER

Cruchaga comentó que debemos empezar a trabajar con base a las lecciones aprendidas.

“No puede ser que en Trujillo cuando llueve, aunque sea de mediana intensidad, las avenida Jesús de Nazareth se detiene y eso no puede ser, porque se puede trabajar un drenaje pluvial. Sé que hay un proyecto que se está trabajando, pero hay puntos específicos en los que se puede intervenir inmediatamente”, agregó.

Señaló también que otro punto que debe cambiar son la forma de construir los techos de los vecinos, ya que hay que entender que Trujillo es una ciudad de lluvia y ya no se pueden diseñar los proyectos inmobiliarios con techos planos.

“Ahí tiene que intervenir el Colegio de Ingenieros y las universidades. Entonces hay varias lecciones aprendidas, que le debemos hacer conocer a los alcaldes y que debe formar parte de todo el proceso de reconstrucción”, resaltó.

LOS SACOS DE ARENA

El titular de Indeci informó que a partir del 15 de abril ya se podrán retirar los sacos de arena que se habían colocado en la denominada “ruta del agua” (huaicos que caen tras activarse las quebradas).

“Acá hay un detalle, algunos han cuestionado, pero si la autoridad municipal no hubiera hecho nada, seguro que decían que ni un saco han puesto. El tema es que la ruta del agua es algo provisional, porque no hay obras definitivas y desde ya les digo que si hasta enero del otro año no hay obras definitivas se volverán a poner los sacos de arena, por más que dicen que ensucia y contamina”, enfatizó.

Cabe indicar que aún hay varias calles de Trujillo con sacos de arena.