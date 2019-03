Inician investigación contra Acuña, Elidio y Penagos

Síguenos en Facebook

Con fecha 28 de febrero del año en curso, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, a cargo de la magistrada Marlene Mariños Lecca, decidió iniciar deligencias preliminares de investigación en contra de siete personas, entre ellas dos exalcaldes provinciales y un exregidor, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en agravio del Estado.

El caso fue revelado por Correo en 2015, pero esta vez ha sido denunciado por un ciudadano ante la Fiscalía.

INVESTIGADOS

Bajo la denuncia presentada de manera anónima, se ha incluido investigar a Pablo Penagos Ruzo, exregidor apepista y luego independiente en dos periodos consecutivos en la comuna provincial de Trujillo. Así también, a los exalcaldes provinciales César Acuña Peralta y Elidio Espinoza Quispe, así como a los extrabajadores de Transporte Metropilitano de Trujillo (TMT), Verónica Gálvez Aurazo (asesora legal), Karla Ydrogo Vásquez (exgerente) y Paúl Christian Vargas Gonzáles (administrador).

Finalmente se incluye a Klaus Bodo Albert Banse, consultor del Consorcio Metropolitano Trujillo, encargado de realizar el diseño para el “Sistema Integrado de Transporte Público Urbano de Personas”.

LA DENUNCIA

En la investigación se detalla que conforme consta en la denuncia, en el año 2011, mediante Ordenanza Municipal N° 020-2011-MPT se creó el Organismo Público Descentralizado (OPD) Transporte Metropolitano de Trujillo (TMT), presuntamente por interés directo del exregidor Pablo Penagos Ruzo, quien además habría tenido intereses económicos con la propuesta de creación de este OPD. Así también, se indica que por Acuerdo de Concejo N° 011-2014-MPT, suscrito por el alcalde de ese entonces, César Acuña Peralta, se transfiere la suma de S/ 762,595.00 al TMT. Esta transferencia se realiza en tres armadas, en febrero, marzo y abril del 2014.

EL CONSORCIO

El documento agrega que se habría simulado un concurso público “siendo que se habrían coludido con el director del Consorcio Metropolitano Trujillo, Klaus Albert Banse, para que resulte ganador y elabore el diseño del Sistema Integrado de Transporte, basados en datos del año 2007”, el cual finalmente no dio solución al problema en la ciudad. Por esta consultoría se pagó la suma de S/ 762,595.00.

La denuncia añade que este consorcio estaría conformado por familiares del exregidor Penagos.

También vincula al exalcalde Elidio Espinoza, dado que repuso en el cargo a Verónica Gálvez y Paúl Vargas, asesora legal y administrador de TMT respectivamente, quienes fueron removidos por el gerente de ese entonces, Francisco Huerta Benites, tras conocerse hechos irregulares. Además se incluye a María Ydrogo Vásquez, quien reemplazó a Francisco Huerta en el cargo de gerente del TMT, pues ella habría recomendado a Espinoza Quispe que se vuelva a contratar a los funcionarios antes mencionados. De ahí, su inclusión en la investigación.

Con todos estos indicios la Fiscalía ha dispuesto iniciar la investigación por la comisión del presunto delito contra la administración pública en agravio del Estado. Todos los antes mencionados han sido citados a declarar el 22, 23 y 26 de abril del presente año.

RESPONDE

Siendo que es el más involucrado en el caso, de acuerdo a la denuncia, Correo conversó con el exregidor Pablo Penagos Ruzo, quien descartó que haya tenido intereses económicos en la creación del TMT, por el contrario, refirió que propuso su conformación por recomendación de la Cooperación Andina de Fomento (CAF).

“Esta denuncia me parece rara porque es anónima, no sé si eso está permitido. Es una denuncia bastante graciosa porque el primer fundamento de la denuncia es que TMT se creó por mi persona con intereses económicos ocultos, pero se creó por recomendación de la CAF y yo lo propuse como una cuestión técnica”, señaló.

Asimismo, descartó que el Consorcio Metropolitano Trujillo esté compuesto por sus familiares, por el contrario, afirma que no tiene familiares en Trujillo y mucho menos que vivan en el domicilio legal que que consigna el consorcio.

“La denuncia dice que el TMT se creó para contratar a una empresa de mis familiares y da una dirección que supuestamente es de mi familia. Para empezar no tengo familiares en Trujillo, salvo mi esposa, mi hija y los familiares de mi esposa, familiares míos ninguno. En esa dirección no vive ningún familiar, ni mío ni de mi esposa. No sé de quién será esa casa”, argumentó en su defensa.

MÁS

Por su parte, el exgerente del TMT, Francisco Huerta Benites, indicó que asistirá a declarar de forma objetiva y con toda la información que en su momento recabó cuando estuvo al frente del organismo, y con los cuales además también hizo una denuncia ante control interno. “¿Cómo pueden haber pagado tanto a una empresa que no cumplió con el fin del contrato? Ahí te das cuenta que hay algo raro y yo voy a ir a declarar de manera objetiva en base a los resultados del área técnica”, subrayó.