Internos de la ex-Floresta serán enviado a centros juveniles del norte

Síguenos en Facebook y YouTube

Tras dos semanas de ocurrido el motín en el Centro de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo, ex-Floresta la gerente general del Poder Judicial, Indira Camacho Miranda informó que los internos que se encuentran en la exsede de la Escuela de Suboficiales de la Policía serían enviados a centros juveniles del norte.

Camacho Miranda mencionó que un grupo de los 141 internos que se encuentran en la ex-Radio Patrulla tendrán que quedarse en la ex-Floresta, la misma que será rehabilitada en los próximos días.

“Hay dos ambientes que no han sido siniestrados y los otros necesitan habilitación. Por el momento tratamos de darle lo mejor a los jóvenes aunque no puedan recibir visitas porque la exescuela de la Policía no reúne las condiciones de seguridad necesarias”, manifestó la gerente.

Los que serán trasladados al norte serán aquellos que cuentan con un prontuariado de mayor peligrosidad.

La ex-Floresta reabrirá sus puertas a los internos en tres meses, cuando la empresa aseguradora del local habilite los espacios. El diseño será el mismo pues no se cuenta con presupuesto para mejorarlo.