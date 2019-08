Intervienen a hombre por agredir a su conviviente

Síguenos en Facebook

Un hombre de iniciales C. E. S. R. (28), fue intervenido por los serenos de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), tras ser acusado por su conviviente de iniciales C. C. A. (22) de agredirla fisicamente.

La intervención se ha producido a la una de la madrugada de hoy en la intersección de las avenidas Perú y Federico Villarreal, en la jurisdicción de la urbanización Daniel Hoyle.

Los serenos hallaron a la mujer llorando y alegaba que había sido agredida verbal y físicamente por su conviviente, de nombre C. E. S. R. (28), tras lo cual huyó de la escena.

Tras verificar el caso de violencia familiar, los agentes de Seguridad Ciudadana de Trujillo han ido en busca del presunto agresor, acompañados de la agraviada y del padre de esta, A. C. J. (41), logrando darle alcance e intervenirlo cuando se desplazaba por la cuadra 13 de la avenida Perú.

El agresor fue trasladado a la Comisaría La Noria.