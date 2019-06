Janet Sánchez: “Rapidez con la que se admitió la acción de amparo es suspicaz”

Síguenos en Facebook

La presidenta de la Comisión de Ética del Congreso de la República, Janet Sánchez, ha expresado su extrañeza por la rapidez con la que un juzgado de la Corte de Justicia de La Libertad admitió el recurso de acción de amparo que interpuso el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, contra los miembros del grupo parlamentario que ella lidera.

La legisladora de Peruanos Por el Kambio (PPK) sostiene que si la Comisión de Ética recomendó suspender a Salaverry 120 días, es porque se hallaron evidencias de que ha “mentido” en sus informes de la semana de representación.

¿Ha sido notificada de esta acción de amparo presentada por Daniel Salaverry en un juzgado de La Libertad?

No. Nosotros nos hemos enterado anteayer a través de los medios de prensa, pero de manera formal no hemos sido notificados todavía. No nos ha llegado ninguna notificación al Congreso de la República ni al procurador. Entonces, hay que esperar a ver qué ocurre. Ahora, lo que que sí nos causa extrañeza son las incoherencias en la que está cayendo el congresista Daniel Salaverry.

¿A qué incoherencias se refiere?

Mira, el 8 de marzo el congresista Salaverry nos mandó una carta a la Comisión de Ética diciendo que se allana a las investigaciones. Es decir, que se investigue a cabalidad, y el 29 de mayo nos presenta una acción de amparo. Eso extraña sobremanera; pero, en fin, ya será el congresista el que tendrá que responder al respecto.

También ha señalado Salaverry que están vulnerando sus derechos y que no dejará que congresistas sin moral lo sancionen. Eso también es una incoherencia si ya antes había dicho que se sometía a las investigaciones. ¿Qué opina?

Para empezar, es lamentable que el presidente del Congreso de la República hable mal de sus representados porque él en estos momentos está presidiendo a todos los congresistas y no puede tener estas lamentables declaraciones. Por otro lado, creo que es necesario aclarar que el procedimiento de investigación no lo ven los señores congresistas, lo ve un equipo técnico de la comisión, lo que hacemos los parlamentarios es que de acuerdo a los informes del equipo técnico profesional debatimos las acciones y los elementos que se van encontrando en el transcurso de las investigaciones

¿Entonces fue este equipo técnico de profesionales el que halló inconsistencias y detectó supuestas cosas falsas en los informes de representación que entregó Daniel Salaverry?

Efectivamente. Acá hay dos temas muy puntuales. Nosotros, al término de cada legislatura como congresistas, presentamos un informe anual de gestión. Ese documento es firmado por nosotros y elevado a otra área para que sea subido a la pagina web del Congreso. En los informes de Salaverry, de los años 2016 y 2017, figuran estos informes falsos dentro de su informe anual. Entonces Salaverry dice, en un primer momento, que separó a su asesor porque había abusado de la confianza; luego nos dice que un tercero había falsificado los documentos; después, en la audiencia dice que no hizo semana de representación. No obstante, en el proceso de investigación vemos que sí han cobrado viáticos para realizar la semana de representación, con facturas y arrendando movilidad en La Libertad, entonces ¿en qué quedamos? Hay contradicciones. No ha dicho quién elaboró el informe, no sabe explicar, no trajo ni un solo testigo a pesar de que lo invitamos. Su personal no vino. En conclusión, Salaverry ha mentido a la comisión y ha mentido al país.

¿Usted considera que ante las evidencias de irregularidades que halló el equipo técnico en el informe de Daniel Salaverry, este último optó por acudir al Poder Judicial para detener todo este proceso de investigación que podría terminar en una suspensión?

Es preocupante que el presidente del Congreso recurra a procesos judiciales para que no sea investigado, eso es muy mala señal para la lucha contra la corrupción.

Este caso ha tenido seis meses en la comisión, es decir, se ha respetado, los tiempos, el requerimiento, el debido proceso y del derecho de defensa de Salaverry; las audiencias han sido públicas y no se puede decir libremente que se ha violado sus derechos. Hay que precisar que la que preside la Comisión de Ética es una congresista de PPK; yo no pertenezco ni a Fuerza Popular ni al Apra, ni a ninguna otra agrupación política (en coflicto con él). No se puede decir que la comisión se está usando como un mecanismo o una herramienta de venganza. Si él tiene problemas con Fuerza Popular que lo solucione con ellos.

Ahora, con esta acción de amparo y medida cautelar que Salaverry ha dicho presentará el lunes, se podría paralizar todo el proceso. ¿Cuál es su análisis?

Sí, a ver, de prosperar la medida cautelar no se puede seguir ni dar un paso hacia adelante en el proceso del señor Salaverry. Se crearía un mal precedente, pues otros congresistas en su misma situación podrán acogerse a esta medida. Esto no solo perjudicaría a la Comisión de Ética, sino también implicaría las comisiones de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, lo mismo con la subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ojo, yo creo que tenemos que actuar con mucha responsabilidad. Otro cosa que nos parece extraño es la rapidez con la que se ha admitido esa acción de amparo; esto crea suspicacias. El 29 de mayo lo presenta y el 4 de junio lo admite, es decir en cuatro días, los jueces en la Libertad tienen muchos profesionalismo, mucha probidad. Ojalá no solo sea en este caso. Estaremos atentos a ello.