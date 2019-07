José León: “Exigimos que Toledo pueda estar en el Perú para responder a acusaciones”

Síguenos en Facebook

Se siente traicionado. El excongresista liberteño José León Rivera, integrante del partido político Perú Posible que llevó a Alejandro Toledo a ser jefe de Estado por el periodo 2001 - 2006, habló para Diario Correo sobre la situación complicada que afronta su líder en Estados Unidos.

“Hoy. por respeto a la justicia y a los peruanos. exigimos que Toledo pueda estar en el Perú para explicar todo lo que le están imputando”, señaló.

DECEPCIÓN

Alejandro Toledo permanecerá detenido en Estados Unidos, mientras dure su proceso de extradición al Perú. Es acusado de recibir coimas hasta por 35 millones de dólares de parte de Odebrecht.

En ese sentido, José León, exministro de Agricultura del gobierno toledista (octubre 2003 - junio 2004), aseguró que confía en la justicia norteamericana. Sabía, según dijo, que su líder debía retornar al país por la buena o por la mala. Ahora, con la segunda opción, aceptó que esto afecta a quienes impulsaron su candidatura.

“Sí, es doloroso, pero hay que aceptarlo en bien de la justicia, que finalmente vaya logrando establecer que aquí (en el Perú) las leyes tienen que respetarse, que los corruptos no tienen cabida, que la gente tiene que actuar porque quiere servir y no por servirse”, dijo.

GOBIERNO

Pese a todo lo ocurrido, el excongresista no cree que el gobierno de Toledo haya sido corrupto. Para él, consiguieron importantes objetivos para el país, pues impulsaron un gobierno con mucha proyección internacional y nacional en el crecimiento.

“Acá no importa el amigo, no importa el líder, todo lo que se hizo con la mano derecha se borra con la mano izquierda y en ese caso el Perú recuerda un buen gobierno, nosotros nos sentimos traicionados, porque lamentablemente no solo se habla del líder del partido, sino del régimen Toledo”, indicó.

Asimismo, exhortó a que el proceso de extradición de Toledo no se vea afectado por la intromisión de políticos.