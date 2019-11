José Tello Alfaro: "No se aplicará valla electoral contra partidos"

Síguenos en Facebook

El 26 de enero, una vez más los peruanos regresarán a las urnas para participar de las Elecciones Congresales Extraordinarias, aunque este proceso ha generado varias dudas en el electorado. Por eso, conversamos con el especialista en temas electorales José Tello Alfaro, quien nos aclara el panorama.

Miles de militantes se han preocupado por la valla electoral, en la interna del Apra, por ejemplo, han manifestado que no la superarán ¿Qué hay que tener en cuenta al respecto?

Una valla es la de cancelación de inscripción de partidos políticos y otra valla es la de acceso a los escaños en el Parlamento de la República; una está regulada en el artículo 13 de la Ley de organizaciones políticas, y la otra está regulada en el artículo 20 de la ley orgánica de elecciones.

La valla electoral sigue siendo del 5%, pero guarda relación con una elección general en este caso, ¿cuál aplica?

A mi entender, solamente se tendrá en cuenta la segunda, que es la de acceso a los escaños, porque creo -y soy de la opinión y la he sostenido- de que no se va a poder cancelar la inscripción de un partido político participe o no participe en la elección, supere o no supere la valla del artículo 13 de la Ley de organizaciones políticas, y eso ¿por qué?, porque esa valla se establece para elecciones generales que se llevan cada cinco años y no se establece para elecciones extraordinarias.

Es evidente que ser el número 1 no le asegura nada al candidato. ¿Cómo se verá el arrastre que casi siempre dependía del candidato presidencial?

Hay una votación que puede sacar cada partido político en base a los cuadros que pueda llevar a la elección, eso sí se puede dar sin mayor dificultad. Los que tienen el número 1 no tienen nada asegurado porque acá no habrá votación preferencial, puede salir el número uno o el último de la lista. El arrastre lo genera cada candidato al Congreso.

¿Qué nos puede decir sobre la reelección congresal?

Ninguno de los que fue electo en el 2016 puede ir a la reelección; a mi entender, hablamos de un nuevo periodo parlamentario y la restricción del artículo 90 es que nadie puede ir a un proceso electoral para un nuevo periodo parlamentario que sea 2021-2026, acá (2020) sí podrán postular los excongresistas del parlamento disuelto, porque es una elección complementaria.

El lunes el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronunciará.

Ahora, el 18 (noviembre) vence la inscripción de los candidatos, el 3 de diciembre tiene que estar la lista calificada.