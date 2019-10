Joven denuncia que fue agredido por agentes de la MPT luego de defender a una vendedora (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Henry Esquivel García (29) llegó hasta la Plaza de Armas de Trujillo para denunciar que fue agredido por un aproximado de 25 agentes de Comercio Ambulatorio de la Municipalidad Provincial de Trujillo en el Mercado Indoamericano de la urbanización El Bosque.

"Como todos los días que pasó al mercado, llegaron los señores de comercio informal de manera brutal, y me percato que estaban golpeando a una señora de la tercera edad y es cuando meto mi brazo para que la sigan golpeando. Y les digo que hagan bien su trabajo y que no golpeen a las personas, por decir eso se vinieron todos contra mi y me golpearon", indicó.

Esquivel García presenta diversos golpes en todo su cuerpo. Además tiene un dedo roto. Él espera poder identificar a los agentes de MPT y así denunciarlos.

"No soy comerciantes, soy vecino y solo defendí a una señora", señaló.