La gestión de Valdez está bajo la lupa por devolver dinero

El gerente de control de la Contraloría General de la República, en La Libertad, Rony Rubina Meza, anunció que se programará una auditoría de cumplimiento, para hallar o descartar responsabilidades por la devolución de S/ 5’649,810, destinado al sector salud, que hizo el Gobierno Regional de La Libertad al erario público.

Estos recursos estaban destinado a la compra de equipos médicos para el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, Hospital Regional Docente de Trujillo y Hospital Belén, lo que iba a contribuir a la mejora de la atención en dichos nosocomios.

MUERTES

Sin embargo, el dinero no pudo ser invertido y las carencias en equipos en los hospitales Belén y Regional, se convirtió en uno de los factores que han conllevado, a que entre los meses de enero y agosto de este año, al menos 60 bebés prematuros pierdan la vida.

“El gobierno regional debió haber comprometido el dinero. Para adquirir un bien hay diferentes etapas: compromiso, devengado y girado, entonces bastaba con comprometer ese monto para que este recursos ya no sea revertido al tesoro público”, explicó Ronny Rubina.

INFORME CLARO

La Contraloría pudo comprobar, durante una visita de control, que el Ministerio de Salud destinó presupuesto a favor del gobierno regional, el cual no fue ejecutado en el año fiscal 2018, por lo que se tuvo que devolver al tesoro público, imposibilitando la compra oportuna de los equipos médicos.

El órgano de control advirtió en el informe de visita de control N°19-2019, que este hecho podría repercutir negativamente en la calidad de atención y cuidado de los pacientes.

DETALLES

El presupuesto destinado para el Hospital Regional Docente de Trujillo y el Hospital Belén era para la adquisición de equipos de Rayos X digital, esterilizador de vapor, incubadoras y calentadores para bebés, lámparas de calor, unidades de monitoreo de signos vitales y ventiladores para cuidados intensivos, tanto para adultos como para uso pediátrico.

Mientras que los equipos que tenían que haber sido comprados para el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas - Norte era un ventilador mecánico, el cual brinda soporte respiratorio al paciente, una máquina de anestesia con monitoreo y un video gastro fibroscopio.

Según el informe, las licitaciones, para la compra de los equipos antes mencionados, no se realizaron por la falta de celeridad en el proceso de contratación de las áreas involucradas, siendo la responsable de la ejecución del presupuesto la Gerencia Regional de Contrataciones del Gobierno Regional de La Libertad.

Los procesos no llegaron a la fase de “compromiso”, lo cual es un requisito para que el dinero no sea revertido al tesoro público por incumplimiento.

NO SE PROGRAMARON

Además, se corroboró que los proyectos de compra de equipos médicos no se programaron en el Plan de Inversiones de 2019, por ende, no se podrá adquirir estos equipos durante este año. Ante esto, el informe señala que la entidad no ha verificado acciones dirigidas a gestionar los recursos necesarios para satisfacer la necesidad existente.

El informe de visita de control se realizó durante los meses de junio y julio del presente año y fue notificado al titular del Gobierno Regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, para que disponga las acciones necesarias que permitan superar los riesgos identificados por la Contraloría General.

GESTIÓN ANTERIOR

Cabe indicar que la falta de celeridad para la adquisición de estos equipos ocurrió supuestamente durante la gestión del exgobernador, Luis Valdez Farías.

No obstante, Ronny Rubina evitó adelantar opinión en calificar si esto tipifica como una omisión de funciones y si otros funcionarios de la anterior gestión estarían comprometidos con esta presunta irregularidad administrativa.

“Ese tipo de información se tiene con base a una auditoría. Acá se tiene que ejecutar esa auditoría para determinar cuáles han sido las responsabilidades; se tiene que hacer un seguimiento específico”, señaló.

LLEGÓ TARDE

En la víspera, Correo se contactó con el exgobernador Luis Valdez, para obtener su versión sobre este tema y comentó que durante su gestión se ejecutó todo el presupuesto en el sector salud y que hubo recursos que le fueron transferidos casi al finalizar su administración.

“Pero dejé el proceso listo para que la nueva gestión requiera la devolución de lo requerido. Dejamos todo un plan de equipamiento ”, agregó.

SU VERSIÓN

El actual gerente regional de Salud La Libertad, doctor Constantino Vila Córdova, precisó que el presupuesto llegó casi terminando octubre de 2018.

El dinero estaba destinado para comprar incubadoras. Los equipos iban a reemplazar a las que ya han cumplido su tiempo de uso del hospital regional y también del hospital Belén .

“Pero, los procesos de compra, tienen un tiempo determinado, no se pueden acortar ni se pueden saltar pasos, entonces el proceso no concluyó, pero de acuerdo a las normas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el dinero que no se gasta, se revierte al Estado, se pierde. No hay forma de recuperarlo”, añadió.

GESTIONÓ

Vila aclara que no se quedaron con los brazos cruzados y ni bien asumió el cargo, buscó una reunión con los representantes del Ministerio de Salud, para que se gestione ante el MEF la posibilidad de que se pueda devolver y ejecutar el presupuesto.

“Se entendía que era de suma importancia para la salud pública pero las normas están escritas y se negó la posibilidad de recuperar ese presupuesto y de no hacer esta compra”, recalcó el alto funcionario de la gerencia regional de Salud.

Se deslizó la propuesta de plantearle al Ministerio de Economía y Finanzas cambien sus reglas de juego cuando se trata de transferir presupuesto para el sector Salud, pues las enfermedades de las personas no tiene fecha de cierre. “Los males, las enfermedades, las muertes no acaban en diciembre”, resaltó Vila.