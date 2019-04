La integración de escolares venezolanos en los colegios

Síguenos en Facebook

Ha pasado más de un mes de iniciado las clases, tiempo en el que poco a poco los alumnos extranjeros han ido adaptándose en su centro educativo en cuanto al modelo de enseñanza, pero sobre todo la convivencia en el aula de clases.

NÚMERO

Más de 2,300 niños y adolescentes extranjeros estudian en colegios de la región La Libertad, de los cuales 2,100 son venezolanos. Los escolares y sus familias cumplen un proceso de adaptación en las escuelas. Ellos han dejado en la maleta el uniforme vinotinto y cantan el himno nacional, con respeto a la patria que los cobija.

HISTORIAS

Nelson León llegó con su niño al Perú el año pasado. En un inicio vivió en la ciudad de Lima, luego se trasladó ala ciudad de Trujillo.

Su pequeño de 9 años empezó a estudiar desde el mes de junio de 2018 en el segundo grado de primaria, y ahora cursa el tercer grado en el centro educativo Antonio Raimondi.

En estos meses, el niño se ha adaptado al sistema educativo peruano. “La educación está muy bien, la única diferencia es que somos cristianos (protestantes) y el colegio es católico”, dijo.

En una historia de migración, primero llega el padre, trabaja, crea las condiciones indispensables para, meses después, traer a la esposa, a los hijos.

En el mismo colegio y grado se encuentra el hijo de Anais Pérez, quien llegó a nuestra ciudad en diciembre del año pasado.

Ella cuenta que en otros centros educativos le exigían como requisito de matrícula todos los documentos del menor, pero fue su esposo quien consiguió una vacante en su actual colegio.

Anais también tiene a su otro hijo de 3 años recibiendo clases en la Cuna Maternal “Josefina de Pinillos”.

Conseguir vacantes en los colegios fue una situación dramática para Adela Vejarano; su menor hija de 8 años cursa el segundo grado en el colegio Carlos Uceda Meza.

“Ya he hecho amigos, me tratan bien. Me gusta mi colegio”, cuenta la menor.

Las provincias de Trujillo y Virú son donde se concentra la mayor cantidad de alumnos de otras nacionalidades.

REQUISITOS

El gerente regional de Educación de La Libertad, Rafael Moya, indicó que los requisitos que se piden a los extranjeros son el certificado de notas, el documento de identidad.

Asimismo, se le han dado facilidades a los alumnos para que puedan ingresar a clases, con un plazo no mayor 60 días para regularizar su matrícula.

Moya negó que los alumnos extranjero en la región sean víctimas de bullying, por el contrario, manifestó que son los más populares y que más se han detectado casos de bullying en escolares procedentes de la sierra.

LUCHA

Precisamente, el representante de la Defensoría de Pueblo en La Libertad, Luis Agüero Lobatón, manifestó que su labor es proteger y garantizar el acceso a la educación. Para ello trabajarán de la mano con una asociación de ciudadanos venezolanos, a fin de conocer su ubicación y situación. Agüero Lobatón indicó que existe un Pacto Mundial de Migrantes, donde el Perú es miembro.