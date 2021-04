La implementación del programa de vacunación para los adultos mayores de 80 años en La Libertad ya está en proceso, y hoy se retomará en tan solo 18 distritos de la región, parte de las jurisdicciones de las provincias de Trujillo y Ascope que cuentan con 10,140 dosis y 3,900, respectivamente. Las redes de salud de cada localidad asumirán el rol protagónico durante la campaña de vacunación contra el Covid-19, que se ejecutará en tres días.





Plan actualizado

En el distrito de La Esperanza los locales de vacunación serán los colegios Dios es Amor, José Olaya, San Martín y el Estadio Víctor Raúl en la parte baja de esta jurisdicción.

“Aún no sabemos la cantidad de vacunas que nos enviarán, pero sabemos que ya se ha elaborado un plan y esperamos que se pueda desarrollar”, indicó el alcalde de este distrito, Martín Namay, quien también le exigió al Gobierno cumplir con los acuerdos de la reunión realizada hace una semana en Trujillo.

Por el distrito de El Porvenir, los dos locales de vacunación serán los colegios José Carlos Mariátegui y El Indoamericano. Asimismo, en el distrito de Víctor Larco se vacunarán en los colegios Antonio Encinas, Andrés Avelino Cáceres y en el Preventorio.

“Portar su DNI, doble mascarilla, careta facial y deben estar acompañados de una sola persona. Hay 60 jóvenes voluntarios que nos ayudarán a cumplir con los protocolos. La vacunación se desarrollará de 9 a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde”, aseguró el alcalde César Juárez.

Las inmunizaciones también se darán en los distritos de Florencia de Mora, Salaverrry, Laredo, Poroto, Simbal, Huanchaco y Moche.

Solo en los ocho distritos de la provincia de Ascope se ha programado ejecutar el plan de vacunación entre hoy y mañana.

“Estamos esperando que el presidente de la República promulgue de una vez la ley que le dé todas las facilidades a la empresa privada para la adquisición de vacunas contra este letal virus, solo así esperamos alcanzar a inmunizar a un buen número de la población”, añadió el consejero regional Greco Quiroz.

Las 3,900 dosis serán distribuidas a los distritos de Ascope, Chocope, Chicama, Magdalena de Cao, Santiago de Cao, Casa Grande, Paiján y Rázuri.





Más vacunas y otro pedido

Efectivamente, este viernes o el lunes de la próxima semana llegará un nuevo lote de 10 mil vacunas Pfizer para atender a los adultos mayores de 80 años del distrito de Trujillo, sumándose a las 14,040 recibidas esta semana, llegando así a recibir casi 75 mil dosis, entre las de Pfizer y de Sinopharm.

Al respecto, el gobernador regional Manuel Llempén, presidente del Comando Regional Covid-19, le pidió al alcalde provincial José Ruiz apoyo en la limpieza de locales de vacunación, toldos, voluntarias de apoyo, sillas de ruedas, entre otros, para ofrecer una buena atención durante este proceso.

“Somos la región que está recibiendo la mayor cantidad de vacunas en el país. Ninguna persona mayor será dejada de vacunar en La Libertad”, dijo.

El alcalde José Ruiz aceptó el requerimiento, sin embargo, insistió en que se debe exigir la incorporación del personal de seguridad ciudadana y limpieza pública en el plan de vacunación del Gobierno Central.

“El contagio está en todas las calles y mercados de la ciudad. Siempre hay que tener presente las normas que se han publicado respecto a la priorización de vacunados, como es la Resolución Ministerial del Minsa, del 17 de marzo pasado (N.° 389-2021), siempre es importante la priorización del personal”, expresó.

Llempén, en tanto, añadió que “aquí se atendió al personal activo del Minsa, EsSalud, PNP y Ejército; y estamos solicitando incluir en esta fase al personal de seguridad ciudadana, limpieza pública, bomberos y cruz roja de toda la región; también a colegios profesionales, incluyendo a periodistas, y a quienes atienden las plantas de oxígeno medicinal y las clínicas covid-19. Para estos últimos, que son unos 35 mil, se está gestionando las dos dosis ante el Ministerio de Salud y la Presidencia del Consejo de Ministros”.





Cuestionamientos

Los reclamos para acceder a la vacuna continúan, y esta vez se sumaron los internos en ciencias de la salud que aseguran estar en primera línea, y ahora desatendidos por el Gobierno Central al no ser incluidos en el grupo poblacional de alto riesgo por el nuevo coronavirus.

“Tenemos un reclamo justo, nosotros como personal de la salud nos dimos cuenta el día viernes que no nos están incluyendo de la vacuna y del pago mensua. Qué casualidad que estos lineamientos se den a una semana de iniciar nuestro internado, nos están discriminando”, denunció Robert Arteaga, representante de los estudiantes internistas.

Ahora, sobre el manejo de la pandemia en la región, el representante del Colegio Médico de La Libertad y delegado del Comité de Sociedades Científicas, José Cabrejo Paredes, lamentó que hasta el momento no exista un plan comunitario para atender la crisis evidenciada en el incremento de casos Covid-19 y decesos.

“Yo no veo un plan de abordaje comunitario integral, yo quisiera ver un plan que se trabaje desde la comunidad y eso no es una utopía. El trabajo de salud tiene que partir y nacer desde la comunidad, y no sobre la comunidad”, señaló.